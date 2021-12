Lunedì 27 Dicembre 2021, 05:01

IL PROCESSO

Ha un curriculum criminale di tutto rispetto Alessandro Artusa, finito nuovamente in carcere venerdì scorso nell'ambito di un'operazione della Squadra Mobile di Latina e del Commissariato di Fondi per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, di materiale esplosivo e di armi clandestine e da guerra con relative munizioni. Un arresto maturato nell'ambito di una operazione che ha portato al sequestro di quasi 70 chili tra hascisc e marijuana oltre ad un vero e proprio arsenale composto da materiale esplosivo e da armi clandestine e da guerra, corredate dalle relative munizioni.

L'OMICIDIO SACCONE

L'uomo di 57 anni di Latina ha al suo attivo innanzitutto una condanna definitiva a 26 anni di carcere già scontata e con liberazione anticipata per l'omicidio di Francesco Saccone, freddato a Latina il 17 marzo 1998 a piazza Moro.

La vittima, beneventano di origine e trapiantato nel capoluogo pontino, era stata uccisa da alcuni killer in moto, il movente secondo la ricostruzione degli inquirenti era legato a contrasti sulla spartizione del traffico di droga. Saccone stava parlando con una persona in piazza Moro in pieno giorno quando da una moto di grossa cilindrata era sceso un ragazzo che aveva esploso due colpi di pistola per poi risalire a bordo della moto guidata da un'altra persona.

Le indagini, una volta rintracciata la moto e grazie all'esame del traffico telefonico, avevano portato a identificare i responsabili: Alessandro Artusa era l'uomo che aveva dato appuntamento alla vittima mentre Giuseppino Pes e Antonio Tozzi erano i complici a bordo della moto. Prove granitiche che avevano portato ad una condanna all'ergastolo per tutti e tre da parte della Corte d'assise di Latina, pena ridotta in appello a 26 anni e poi confermata anche dalla Cassazione a novembre 2001. Artusa ha scontato la sua condanna godendo anche della liberazione anticipata.

LE RIVELAZIONI DEL PENTITO

Di quel fatto di cronaca ha parlato recentemente con i magistrati della Direzione distrettuale antimafia il collaboratore di giustizia Agostino Riccardo riferendo che Saccone aveva avuto una accesa discussione con Costantino Cha Cha Di Silvio che dopo appena tre giorni lo aveva fatto uccidere. Sempre secondo il pentito all'origine dello scontro il fatto che Saccone si era appropriato della zona di via Helsinky invadendo dunque lo spazio dove il clan Di Silvio aveva l'esclusiva dello spaccio di droga e delle estorsioni. Riccardo aveva anche fornito ulteriori dettagli come la circostanza che la moto utilizzata per l'agguato a piazza Moro era stata procurata agli esecutori da Franco De Rosa, cugino di Cha Cha.

Questi particolari ha riferito il pentito ai magistrati l'ho saputo proprio da Cha e anche da altri di quel gruppo compreso Angelo Travali.

TELEFONI IN CARCERE

Poi nel marzo 2016, quando era ancora detenuto, la notifica di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito di un'indagine dei carabinieri della compagnia di Velletri su un traffico di telefonini e di droga all'interno della casa circondariale di Velletri nella quale oltre a lui erano coinvolte altre 14 persone delle quali sette della provincia di Latina altri sette pontini.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma era stato messo in piedi un sistema di corruzione che permetteva l'introduzione all'interno dell'istituto penitenziario di sostanze stupefacenti, telefoni cellulari e schede telefoniche destinate ai detenuti eludendo i controlli.

In particolare, nel corso delle indagini, erano emerse forti responsabilità a carico di un agente della polizia penitenziaria, già ai domiciliari perché sorpreso in flagranza di reato nel febbraio 2015 e di un infermiere in servizio all'interno della struttura. A loro i detenuti si rivolgevano per ottenere droga e schede per cellulari.

Elena Ganelli

