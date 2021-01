© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCUOLAE' partito tutto da un finto comunicato stampa inviato da una mail ufficiale della Regione Lazio che annunciava lo slittamento delle lezioni in presenza dal 18 al 25 gennaio. Una fake news che è diventata virale, tanto che la Regione Lazio è stata costretta a inviare una smentita ufficiale per confermare, invece, il rientro a lezione in presenza, seppur al 50%, da lunedì 18, come già specificato dallo stesso governatore Nicola Zingaretti già nei giorni scorsi. Si seguirà dunque la linea nazionale, seppure il Lazio è entrato nella fascia arancione. Proprio per questo motivo il finto comunicato è apparso subito verosimile, il testo recitava: Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, visto l'incremento della curva dei contagi da Coronavirus, firmerà oggi un'ordinanza per posticipare al 25 Gennaio l'apertura in presenza delle scuole superiori. Fino a quella data continuerà ad essere attiva la didattica a distanza per gli studenti delle scuole secondarie.Dunque non sarà così, lo ha ribadito anche l'assessore Claudio Di Beradino intervenendo nella seduta della commissione Scuola in Consiglio regionale spiegando che Il nuovo dpcm darà indicazioni maggiori perchè ancora è in dubbio la percentuale di studenti che rientrerà in classe, se il 50 o il 75%. Al momento le scuole superiori di Latina si sono organizzate con la presenza del 50% di studenti (a rotazione) a orari scaglionati, il 60% entrerà alle 8, il 40% alle 10. Il liceo Manzoni Considerata la complessità di funzionamento del nostro Istituto spiega in una nota la dirigente Paola Di Veroli - ho proceduto a richiedere una deroga agli orari di ingresso con unica entrata alle ore 8:00, comunque abbiamo lavorato per definire quadri organizzativi che rispondano a ogni scenario possibile. Il Galilei Sani ha provveduto a stilare un documento disponibile sul sito, per informare gli studenti su quando e come seguiranno le lezioni: L'opzione del rientro in presenza purtroppo comporta una certa quota di disagio inevitabile e ampiamente preventivato sul versante dell'approccio concreto della disposizione degli accessi, delle uscite, della determinazione della rotazione e delle fasce orarie riservate ai contingenti. Abbiamo presentato la modalità di rientro in una maniera analitica step by step per consentire una lettura più fruibile ed efficace, spiega il dirigente Antonio Tubiello.Francesca Balestrieri