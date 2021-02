© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE REAZIONITanti fiori bianchi e centinaia di giovani amici, ma anche di persone adulte, che affollano di mattina e anche di sera, quella tragica terrazza sovrastante la darsena dei pescatori, accanto al ponte Tallini, per rendere omaggio alla memoria di Romeo Bondanese. E tanti messaggi pieni di affetto e di sincero dolore che hanno invaso i social. «Ti ricorderò sempre con il sorriso stampato in faccia e con quella risata contagiosa. Una persona con un cuore d'oro che non meritava tutto questo, non doveva andare così. Buon viaggio, angelo mio», scrive una delle sue tante amiche. E in quella sorta di veglia funebre i ragazzi ricordano, con le lacrime agli occhi, gli ultimi momenti vissuti accanto a lui. «Eravamo insieme per un aperitivo, poco prima che accadesse quella assurda tragedia. Era gioioso, come sempre. Sarà sempre accanto a noi», commenta un altro giovane coetaneo, in preghiera dinanzi a quei fasci di fiori che continuano ad essere depositati in quel punto, insieme ad una foto ingrandita di Romeo.Stamani la dirigente scolastica dell'Istituto Nautico Caboto di Gaeta, Maria Rosa Valente, incontrerà gli alunni della quarta I, la classe che frequentava Romeo, per ricordarlo con una preghiera. «Siamo distrutti - ha detto - non ci sono parole adatte per commentare questa tragedia». Per l'Arcivescovo della Diocesi di Gaeta, Luigi Vari, «la notizia della morte di Romeo, un giovane di 17 anni, ha creato come prima reazione la considerazione che è troppo alto il prezzo della morte ed ha suscitato sconcerto e orrore nella nostra comunità, un senso di impotenza di fronte ad una violenza che sempre più spesso esplode nel cuore delle nostre città». «Non lasciamo sole le famiglie coinvolte in questo dramma - ha aggiunto il presule -. Siamo come spaesati al pensiero che alcuni di questi nostri ragazzi siano a volte irraggiungibili dalla vita e dalle proposte educative, ma la morte purtroppo li raggiunge. Rivolgo una preghiera a voi ragazzi: lasciatevi raggiungere, anche se il nostro passo a volte è lento e il fiato è corto. Abbiate consapevolezza dell'importanza della vita e che ogni azione ha delle conseguenze». E, rivolgendo un abbraccio alle famiglie e una preghiera per Romeo e per tutti i giovani, monsignor Vari ha invitato infine le istituzioni di questo territorio così fragile «a fare rete per eliminare le cause di drammi che spezzano la vita dei più giovani», manifestando il suo dispiacere «per la città di Formia che in questi mesi ha saputo coinvolgere centinaia di ragazzi in iniziative di volontariato promosse sia dal mondo ecclesiale che associativo». Cordoglio è stato espresso anche dal mondo dello sport per la scomparsa di Romeo, che ha giocato nelle giovanili del Formia e nel Cassio Club. Uno striscione gli è stato dedicato dai tifosi della Curva Coni. E il sodalizio calcistico Insieme Formia così lo saluta: «Una vita spezzata a soli 17 anni. Una ferita per Formia che, già dilaniata dal suo stesso destino, dice addio a chi Formia l'amava e la viveva».VERTICE IN PREFETTURANel pomeriggio di ieri è stato convocato un vertice in Prefettura, a Latina, al termine del quale il prefetto Maurizio Falco (nella foto) ha annunciato nuove iniziative per aumentare la sicurezza: «Abbiamo intenzione di potenziare il sistema di videosorveglianza, installando telecamere soprattutto nelle zone della movida. E' chiaro che, oltre alla repressione, è necessario agire sulla prevenzione tentando di stabilire un dialogo più profondo con i ragazzi, cosa oltretutto ancora più difficile adesso a causa della pandemia». La notizia dell'omicidio del giovane ha scosso tutti, a ogni livello. «Siamo di fronte - ha detto il prefetto Falco - a un disagio generazionale, non voglio dire giovanile perché sarebbe limitativo. Si stanno ripetendo negli ultimi tempi episodi di violenza con il coinvolgimento dei ragazzi più giovani. E' accaduto a Vindicio a Formia, ma anche ad Aprilia dove c'è stato il fatto gravissimo dell'aggressione in strada per un gioco assurdo. I ragazzi devono recuperare il rapporto di fiducia con noi, serve maggior dialogo, la risposta non può essere solo di repressione. Occorrono anche misure di prevenzione e di sensibilizzazione. Abbiamo il dovere di reagire in maniera intelligente e non emotiva, anche se sono notizie che toccano ognuno di noi. Metteremo in campo tutte le iniziative per aumentare i controlli a Formia e Gaeta, in particolare nelle zone considerate a rischio. E' necessario tuttavia ragionare anche sul disagio sociale che abbiamo di fronte». Era presente anche la neo commissaria prefettizia del Comune: «Sicuramente è stato un battesimo spiacevole ha commentato Silvana Tizzano questa tragedia accelera le misure già pensate per evitare questi episodi».M.Cusu.S. Gio.© RIPRODUZIONE RISERVATA