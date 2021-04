7 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







IL FILM

Vado e vengo dopo quattro corti: già apprezzato dal pubblico di Sky Primafila Premiere l'opera prima di Fabrizio Nardocci, giovane regista di Latina. Il lungometraggio, prodotto da Dalex Film, in collaborazione con Rai Cinema, è ambientato a Roma ma ha nel suo Dna geni pontini. Nato a Velletri, il giovane Nardocci si è fatto grande a Latina dove ha frequentato il liceo classico. Laureato in Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Nardocci classe 1984 ha abbracciato il cinema, sua grande passione, nel 2011 come assistente alla regia nel film Ci vediamo a casa diretto da Maurizio Ponzi. Vado e vengo è il viaggio in un'inaspettata povertà, riflettendo una marcata sensibilità del regista ai temi sociali già emersa nei suoi primi lavori, il corto Dai suoi occhi, Imperfetto, Viceversa e Viola del pensiero. Tra i geni pontini del film Vado e vengo - che narra la storia di un ragazzo di 21 anni che lascia la periferia per andare alla ricerca del padre nella capitale - c'è quello musicale del maestro Marco Lo Russo, 44 anni, fisarmonicista e compositore. «Dovevamo uscire al cinema e invece, per via delle misure anti-Covid, siamo approdati direttamente su Sky» ha commentato Nicholas Perinelli, 32enne di Terracina, direttore della fotografia per la pellicola pontina. Nel film Vado e vengo - tratto dal soggetto di Maurizio Ponzi e diretto da Nardocci - il protagonista Mario è interpretato da Marco Valerio Montesano, figlio di Enrico. Insieme a lui volti noti del cinema e della tv, da Antonello Fassari ad Alice Ferri a Sara Ricci, da Massimiliano Pazzaglia ad Anna Ferruzzo. «In questo film ho voluto approfondire e scrutare l'animo sensibile e maturo di un giovane ragazzo alla ricerca di suo padre» è il commento del giovane regista.

