© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'OPERAZIONEIl fiuto degli investigatori e quello del cane dell'unità cinofila di Nettuno per incastrare di nuovo il rapper con il vizio dello spaccio. È finito in carcere un'altra volta Samir Ben Salah, 35 anni, originario della Tunisia ma da anni residente a Sabaudia, conosciuto con il nome d'arte di Ziano. Lo hanno sorpreso gli agenti della Polizia di Stato nell'ambito di uno specifico servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata portata a termine da personale della Squadra mobile della Questura di Latina.L'arresto costituisce l'esito di una attività di monitoraggio del territorio, con particolare riferimento alla lotta allo spaccio di stupefacenti, ed è stato conseguito a seguito della perquisizione personale e locale effettuata nei confronti dell'arrestato e che ha consentito di rinvenire 130 grammi di cocaina e 25 di hashish, in parte già confezionata in singole dosi e pronta per la vendita. La droga era in casa ma anche in auto, all'interno della quale era stata ricavata un'intercapedine. Fondamentale per la scoperta l'unità cinofila proveniente dalla scuola di polizia di Nettuno. Oltr allo stupefacente, è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro altro materiale riconducibile al l'attività di spaccio quali sostanze da taglio, bilancini di precisione nonché prodotti per il confezionamento delle singole dosi destinate allo spaccio. È stata inoltre sequestrata la somma di 2.900 euro in contanti, riconducibile secondo gli investigatori all'attività di spaccio. L'arrestato è stato tradotto in carcere, alla casa circondariale di Latina, a disposizione dell'autorità giudiziaria.I PRECEDENTIL'uomo era già noto alle forze di polizia per questioni legate alla droga, ma quella più clamorosa risale all'aprile di tre anni fa, quando emerse che il rapper - con centinaia di migliaia di visualizzazioni su youtube - gestiva il traffico di stupefacenti sull'intera costa pontina, da Sabaudia a Gaeta. In quell'occasione lo tenevano sotto controlli gli agenti del commissariato di polizia di Fondi e quando hanno notato che sulla sua auto, una Smart grigia, saliva un noto acquirente di droga hanno deciso di entrare in azione.Ziano ha provato a fuggire accelerando ma gli uomini della Polizia lo hanno inseguito, fermato e arrestato. In quell'occasione sono spuntate fuori alcune dosi di cocaina, 120 euro e uno smartphone utilizzato per gestire le compravendite. Nel locale che aveva in uso a fondi - un magazzino dismesso - vennero invece stati trovati un barattolo di vetro con dell'altra polvere bianca, sei barrette di hashish, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Anche allora l'intervento delle unità cinofile consentì di scoprire - sotto terra - un contenitore in plastica con all'interno del riso (probabilmente utilizzato per assorbire umidità) e piccole tracce di stupefacenti.Giovanni Del Giaccio© RIPRODUZIONE RISERVATA