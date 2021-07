Sabato 24 Luglio 2021, 05:00

CANOTTAGGIO

Partenza positiva per la nazionale italiana nel giorno dell'inaugurazione delle olimpiadi di Tokyo. Nella prima giornata di gare eliminatorie gli azzurri hanno piazzato subito in finale il quattro di coppia maschile. Ottimo esordio quindi per il terracinese Simone Venier, giunto alla sua quinta Olimpiade, che riporta in finale questa barca, dopo l'argento conquistato a Pechino nel 2008, assieme ai compagni, i campioni del mondo ed europei Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili. Tutti e quattro i componenti della barca azzurra sono in forza al III Nucleo Atleti delle Fiamme Gialle di Sabaudia. La loro eliminatoria è stata vinta dalla Polonia per soli tre centesimi. Ma gli azzurri non si lasciano impensierire dato che hanno comunque fatto registrare il secondo miglior tempo di qualifica. «E stata una gara difficile da gestire perché nella prima parte di percorso c'era un fastidioso vento laterale che ci scarrocciava a destra racconta Simone Venier - Sono il più anziano della barca, ma sto bene e questo è importante. Dopo tredici anni torno a disputare una finale olimpica e per questo ringrazio prima la mia famiglia, che mi è stata sempre vicino, e poi i tecnici federali, con il direttore tecnico Cattaneo in testa, e quelli societari con Pecoraro che mi è stato molto vicino. Negli anni passati sembrava che io non potessi competere con i più giovani e invece passo dopo passo eccomi qua a disputare la mia quinta Olimpiade. Voglio dare e fare il massimo per chiudere in bellezza con questi ragazzi che sono generosi e combattenti. Ora massima concentrazione per la finale che non sarà una passeggiata ed è piena di incognite che affronteremo con la voglia di fare che abbiamo». «La finale ora è nostra, tre giorni di riposo e lavoro e poi vediamo come andrà a finire: noi ce la metteremo tutta come abbiamo sempre promesso a Pippo e come avrebbe fatto lui che comunque continua a remare con noi» - ha dichiarato Andrea Panizza ricordando Filippo Mondelli prematuramente scomparso lo scorso aprile, che era stato campione del mondo sul quattro di coppia nel 2018. «Devo ringraziare la Federazione e il Coni che si sono adoperati per avere le autorizzazioni necessarie per poter gareggiare con il ricordo di Filippo a bordo della nostra, sua, imbarcazione. Sono stati tutti molto sensibili e questo ci ha fatto piacere» ha aggiunto Luca Rambaldi. Dovrà invece affrontare i recuperi il quattro di coppia femminile con a bordo anche le due atlete provenienti da società sportive pontine: Alessandra Montesano, Fiamme Gialle e Stefania Gobbi, Carabinieri. Con il terzo posto, conquistato assieme alle compagne di squadra Valentina Iseppi e Veronica Lisi, sono fuori dalle due posizioni valide per l'accesso diretto alla finale. Dovranno giocarsi la loro ultima chance.

Ebe Pierini

© RIPRODUZIONE RISERVATA