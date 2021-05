9 Maggio 2021

La campagna vaccinale anti-Covid in provincia di Latina sta procedendo senza intoppi, confermando il consolidamento dell'aumento delle dosi somministrate giornalmente. Anche ieri il numero ha sfiorato quota 4.000, contro la media della scorsa settimana che oscillava tra le 2.500 e le 3.000 inoculazioni ogni 24 ore. Alle 19 di ieri, ad operazioni ancora in corso, sono risultate eseguite 3.869 somministrazioni, portando il numero complessivo a 158.606 dall'inizio della campagna vaccinale. Il dato risulta il migliore nelle province laziali: in pochissimi giorni la campagna pontina ha recuperato la distanza che la separava da quella ciociara. Indietro di circa 5.000 dosi somministrate, la provincia di Latina ha effettuato il sorpasso posizionandosi a oltre 158mila dosi inoculate contro le 156mila della provincia di Frosinone. Sempre alle 19 di ieri, il numero delle persone che hanno completato il ciclo vaccinale è risultato pari a 51.365. La parola d'ordine è ora mantenere il ritmo. Il potenziamento della rete vaccinale disposta dalla Asl finora ha funzionato e con l'apertura dell'hub all'ex Rossi Sud di Latina e di un nuovo centro vaccinale a Gaeta già in programma, la potenza di fuoco giornaliera dovrebbe aumentare di altre 2.350 dosi. In tanti ieri hanno manifestato dispiacere per il rinvio a data da destinarsi dell'open day vaccinale organizzato per questo fine settimana a Latina e Formia, per la somministrazione complessiva di mille dosi di Astrazeneca. Incomprensibile resta il post sulla fake news pubblicato venerdì sui social da Salute Lazio smentendo l'organizzazione di open day. Fino a ieri sera sul sito della Asl di Rieti veniva confermata l'iniziativa. «La possibilità di effettuare la vaccinazione libera, senza prenotazione, degli over 50 dalle 19 alle 24 è un'iniziativa che riproporrò nelle sedi competenti tra non molto», ha commentato Enzo De Amicis di Latina, presidente dell'associazione Valore Salute che cura il teatro San Francesco, diventato centro vaccinale Astrazeneca dall'8 aprile scorso. Ieri, presso la struttura parrocchiale di via dei Cappuccini, è arrivata la pizza di Zio Peppe offerta agli operatori sanitari impegnati nella somministrazione .

