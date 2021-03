17 Marzo 2021

Nuovo round giudiziario per il dipinto «Superficie 223», un olio su tela del pittore romano Giuseppe Capogrossi che ora, in virtù di un pronunciamento della Corte di Cassazione, è stato nuovamente sequestrato al notaio di Latina Giuseppe Coppola al quale era stato restituito nel 2019 dal gip che aveva archiviato il procedimento a carico del professionista pontino, accusato all'epoca di ricettazione.

Tutto da rifare insomma perché adesso, alla luce dell'accoglimento del ricorso presentato dal sindaco di Bari Antonio Decaro, sarà il giudice civile a dover decidere sulla sorte del quadro. Una lunga storia quella di questo dipinto che tra strane sparizioni e vendite all'asta si è trascinata fino a oggi dal 1958. Quell'anno l'opera era stata acquistata dalla Pinacoteca di Bari ma dopo sette anni, con modalità mai completamente chiarite, il dipinto venne donato ad un assessore e alla sua morte alienato dal figlio ad un altro soggetto e, dopo la morte di quest'ultimo, diventa di proprietà di una casa d'aste che nel 1991 lo mette in vendita.

Ad acquistarlo l'82enne campano Filippo Giardiello che a distanza di poco tempo lo vende al 58enne notaio di Latina Giuseppe Coppola. Poi sull'opera d'arte cala il silenzio fino al 2015 quando il dipinto compare su un sito d'aste, qualcuno se ne accorge, fa una segnalazione e ne viene disposto il sequestro. Per il notaio pontino e per il venditore scatta anche una denuncia con l'accusa di ricettazione ma il procedimento penale a loro carico, dopo alcuni accertamenti, viene archiviato nel 2019 perché secondo il gip del Tribunale di Bari Valeria La Battaglia entrambi gli indagati lo avevano acquistato in buona fede, inconsapevoli «della provenienza delittuosa del dipinto. Sempre secondo il giudice inoltre la Pinacoteca di Bari non l'aveva mai reclamato. Superficie 223' è stato quindi restituito a Coppola ma il primo cittadino di Bari non ha mollato e ha deciso di presentare ricorso per recuperare il dipinto al patrimonio pubblico della città: ora la Corte di Cassazione gli ha dato in parte ragione.

I giudici della Seconda sezione penale hanno infatti annullato il precedente provvedimento confermando il sequestro del quadro e rimandando la decisione finale al giudice civile. «Nel caso in esame scrivono i magistrati della Corte di Cassazione nel provvedimento - è evidente che sussistono contrapposte pretese delle parti dirette segnatamente ad affermare il diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro così che si rende necessaria la risoluzione della controversia da parte del giudice civile». Superficie 223', nel frattempo, torna sotto sequestro.

