Sarà ricordata proprio lì, dove ogni giorno prestava la sua opera e regalava un sorriso a chiunque le si trovasse di fronte. Lo hanno chiesto i colleghi, ha deciso di far propria la domanda la direttrice del distretto 2, Giusy Carreca, lo ha deliberato l'azienda sanitaria di Latina. È uno degli ultimi atti firmati da Giorgio Casati come direttore generale, un documento che rende merito a quello che ha fatto durante la sua lunga carriera tra ospedale e territorio Lorella Molinari. È l'infermiera morta l'8 gennaio allo Spallanzani di Roma, dove era stata ricoverata alcune settimane prima a causa del Covid 19. La Asl ha deciso di intitolarle il punto prelievi del poliambulatorio di Latina, in piazza Celli. L'azienda ha deliberato di «avviare tutte le procedure necessarie all'intitolazione, nonché gli adeguamenti strutturali e organizzativi». Lorella Molinari lavorava proprio nel punto prelievi e aveva contratto il virus in forma particolarmente violenta, tanto che dopo essere stata trasferita allo Spallanzani è deceduta.

Con la scelta della Asl sarà riccordata per sempre, dagli utenti che sui social sottolineano la sua gentilezza - e dai colleghi, «Un'infermiera piccolina ma con un cuore grande e sempre sorridente». Così è stata definita all'indomani della tragedia che ha colpito la famiglia - il marito è il responsabile del reparto di geriatria del Santa Maria Goretti - e il personale sia dell'ospedale che del poliambulatorio dove Lorella, ogni giorno, svolgeva la sua professione con grande attenzione per i pazienti.

