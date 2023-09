Martedì 19 Settembre 2023, 10:42

Ieri sera al Pronto Soccorso del Goretti la situazione al Goretti era leggermente migliorata rispetto ai giorni precedenti. Intendiamoci, la pressione sul Goretti è sempre tra le più alte del Lazio ma per lo meno dopo giorni il numero dei pazienti in attesa di ricovero si è dimezzato: 28 ieri alle 20 contro gli oltre 40 dell'ultima settimana. Ma non entusiasmiamoci troppo: il numero dei pazienti complessivamente in carico al Goretti era pur sempre uno dei più alti del Lazio (89, contro gli oltre cento dei policlinici romani). Tra l'altro i pazienti in trattamento al Ps del capoluogo pontino erano 44, numero secondo nel Lazio solo ai 49 del Gemelli. Ecco perché nei giorni scorso il Pronto soccorso di Latina è stato oggetto di un sopralluogo non annunciato del direttore generale della Regione Lazio, Alessandro Ridolfi, e del direttore regionale Sanità, Andrea Urbani, che hanno voluto vedere personalmente la situazione anche nei pronto soccorso del Fiorini di Terracina e del Dono Svizzero di Formia.

Il primo problema toccato con mano è strutturale. I Pronto Soccorso di Latina e del Dono Svizzero non sono adeguati per sopportare il numero dei pazienti, come non lo è il numero dei posti letto a disposizione e quindi finisce per essere impossibile in tempi rapidi il ricovero nei reparti. Ma una soluzione va trovata e in tempi rapidi. Il primo passaggio dovrebbe essere un aumento dei posti letto per acuti nel riordino della rete ospedaliera che è attualmente in corso, sia nelle strutture pubbliche sia in quelle private. Il secondo passaggio potrebbe essere quello di trovare il personale per sfruttare a pieno i posti letto nelle strutture territoriali, cosa fino ad oggi resa difficile se non impossibile per carenza di personale. Un aiuto potrebbe arrivare anche dal completamento dei lavori di ristrutturazione in corso al Goretti nel reparto al primo piano di "Sub intensiva" e da quelli al sesto nell'ambito dei lavori del laboratorio di analisi, oltre a quelli che interessano la Cardiologia e la Terapia Intensiva. Ma per questi cantieri i tempi non saranno brevissimi.