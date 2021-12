Mercoledì 15 Dicembre 2021, 05:03

IL PROGETTO

Oltre quattrocentocinquanta mila euro, sono quelli che la Camera di Commercio Frosinone Latina investe per rilanciare l'economia dei territori. Con l'obiettivo di rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, l'Ente ha predisposto infatti il Bando di internazionalizzazione. Si tratta di uno stanziamento economico voluto per affiancare le imprese nell'individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già serviti e nello scouting di nuovi o primi mercati di sbocco, così da conseguire significativi riflessi diretti sull'economia locale. I voucher, che avranno un importo unitario massimo di 15.000 euro, saranno utilizzabili come contributi assegnati a copertura parziale delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi che favoriscano l'avvio o lo sviluppo del commercio internazionale, anche attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi, come le tecnologie digitali. Tutte le attività, e le relative spese sostenute, dovranno essere realizzate a partire dal primo gennaio 2021 e fino al 14 maggio 2022. Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di Commercio, a disposizione dei soggetti beneficiari, ammontano a 454.349,45 euro. «L'apertura delle nostre imprese a nuovi mercati significa far conoscere ed apprezzare le eccellenze del territorio in tutto il mondo ha commentato il presidente della Camera di Commercio del Basso Lazio, Giovanni Acampora- Lo sviluppo e la competitività del tessuto produttivo non possono più prescindere dalla capacità di aprirsi ai mercati esteri. L'export italiano non è mai stato così in buona salute dal 2002 e, ad oggi» ha concluso Acampora.

Fra.Ba.

