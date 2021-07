Martedì 6 Luglio 2021, 05:02

SCUOLA

Un progetto musicale lungo un anno e mezzo, nell'anno e mezzo più difficile per la scuola per via delle restrizioni dovute al coronavirus, portato avanti in presenza e a distanza nelle settimane di chiusura della pandemia. Ma si dice che tutto è bene quel che finisce bene e quindi Tic... Tic... scrivo, creo, suono questo il nome dato al progetto ha finalmente visto la luce dopo tanto lavoro. Si è svolto all'istituto comprensivo Giuseppe Giuliano di Latina, diretto dalla professoressa Cherubina Ramacci, tra settembre 2019 e giugno 2021 e si è trattato di un percorso musicale, laboratoriale e creativo i cui i protagonisti sono stati i ragazzi delle classi 2A e 2B della scuola secondaria di primo grado, le classi quinte della scuola primaria e l'orchestra del corso di indirizzo musicale. Finanziato da Mibact e Siae nell'ambito del programma Per chi crea, alla sua realizzazione hanno contribuito il liceo musicale Manzoni, il Conservatorio di Musica Respighi di Latina e con la banda dell'Esercito Italiano, diretta dal maestro maggiore Filippo Cangiamila. «Nell'articolazione dei tre moduli spiega il professor Walter Fantozzi i musicisti in erba sono stati guidati ad esprimersi in modo creativo con musica e segni grafici, e poi a conoscere la notazione musicale convenzionale, utile per operare, in aula informatica, con un software musicale (Sibelius) sotto la guida dal maestro Mario Dennetta (Pentagrafica). Attraverso il computer i partecipanti hanno creato delle melodie, le quali sono state selezionate e arrangiate dai maestri Cangiamila e Fornetti, che sono poi state eseguite dagli alunni e dalle alunne inseriti in una grande orchestra virtuale». Hanno accompagnato alunne e alunni anche la professoressa Elisabetta Corsetti e le tutor Rita Sollo e Lucia Taglialatela. Nonostante le limitazioni imposte dalle norme di contenimento della diffusione del Covid, l'esperienza è stata formativa e inclusiva, ed ha arricchito il bagaglio culturale e di competenze di bambine e bambini, ragazzi e ragazze, in una prospettiva di congiunzione della musica della tradizione con quella del presente, comunque guardando avanti, verso un futuro in cui sempre la musica, in tutte le sue forme, è parte di noi.

Stefania Belmonte

