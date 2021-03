19 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







IL RETROSCENA

Sembrava l'anno giusto, quello con un uomo solo al comando, dall'alba al tramonto. E invece, per l'ennesima volta, si torna a parlare di un avvicendamento per quanto riguarda la guida tecnica del Latina. Un panchina che scotta a quanto pare, visto e considerato che in quasi 4 anni il presidente Terracciano ha cambiato sei allenatori. E la mancanza di continuità non aiuta di certo a raggiungere i risultati sperati. La prima stagione del Latina Calcio 1932, quella 2017/2018, inizia con Andrea Chiappini. Insieme al tecnico del capoluogo pontino si costruisce velocemente una squadra che possa far bene tra i Dilettanti dopo gli anni di serie B e il fallimento del precedente sodalizio. I nerazzurri però alternano buone prestazioni ad altre meno convincenti, non riuscendo mai a compiere il vero salto di qualità. In corso d'opera la dirigenza decide si sostituire Chiappini con Carlo Pascucci, una modifica che permette al Latina di raggiungere la semifinale play off. L'anno successivo si punta forte su Carmine Parlato, l'allenatore che solo pochi mesi prima aveva trascinato il Rieti in C. Tante aspettative, ma pochi risultati. E così, ecco un nuovo avvicendamento, con la chiamata di Lello Di Napoli. I pontini fanno progressi, ma non riescono a inserirsi nel giro che conta. Di Napoli viene confermato per l'annata 2019/2020, con l'auspicio di stare tra le grandi. Dopo sette giornate però, Terracciano cambia ancora: via il tecnico e il direttore sportivo Emanuele Germano, sostituiti da Agenore Maurizi e Marcello Di Giuseppe. L'allenatore traghetta la formazione nerazzurra sino all'inizio del lockdown senza poi essere riconfermato. In estate la scelta ricade su Raffaele Scudieri. Sembrava l'uomo giusto per ritornare grandi. Appunto, sembrava.

Da.Ma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA