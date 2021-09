Venerdì 3 Settembre 2021, 05:02 - Ultimo aggiornamento: 08:50

Il piano provinciale per il rientro a scuola sarà pronto nei prossimi giorni, assicura il prefetto di Latina Maurizio Falco. E intanto si lavora dietro le quinte con Asl, ufficio scolastico, Regione Lazio e forze di polizia per avere un quadro completo e gestire tutte le criticità che riguardano l'avvio del nuovo anno. Proprio ieri si è tenuta una prima riunione in Prefettura con tutte le istituzioni competenti e martedì prossimo è già in programma un secondo appuntamento, probabilmente quello definitivo prima dell'inizio delle lezioni. Le novità da cui partire sono relative alla vaccinazione e all'obbligo del Green pass per i docenti, ma la nota dolente resta quella dei trasporti. La didattica in presenza al 100% e il limite massimo di capienza sugli autobus fissato quest'anno all'80% rischiano di complicare non poco le cose, ma sotto questo aspetto arrivano le rassicurazioni della Regione.



«Stiamo preparando il piano spiega il prefetto Maurizio Falco e come sempre l'approccio è condiviso e il clima è di massima collaborazione. E' stato intanto confermato l'impegno della Regione per il potenziamento dei trasporti, ma sotto questo aspetto ho voluto chiedere maggiori controlli sui mezzi, sia urbani che regionali, per la verifica del rispetto dei limiti massimi di capienza. Altra situazione riguarda poi gli orari di ingresso e uscita dalle scuole: è stato chiesto alle forze dell'ordine e alle polizie locali di intensificare il monitoraggio su eventuali assembramenti nei plessi più affollati. Questo sarà uno degli elementi del piano operativo che raccomanderemo ai sindaci».

Per quanto riguarda poi il Green pass dei docenti i dati sono invece ancora incompleti anche per via dell'hackeraggio di un mese fa al sistema informatico della Regione Lazio che ha determinato qualche intoppo nell'acquisizione del certificato anche da parte di persone già vaccinate con doppia dose. E inoltre le nomine del personale non sono ancora definitive. Per quanto riguarda la campagna di prevenzione, Regione e Asl stanno predisponendo materiale informativo da distribuire alle famiglie per sensibilizzarle a vaccinare i propri figli dai 12 anni mentre da martedì si conoscerà probabilmente il primo elenco delle cosiddette scuole sentinella del territorio pontino, i cui alunni saranno sottoposti a test salivare per la ricerca del Covid. «Forniremo ogni supporto possibile conferma il prefetto Falco Sulla base dell'esperienza già avuta lo scorso anno e delle conferme sulla mobilità arrivate dalla Regione, siamo fiduciosi e ottimisti».

I CONTAGI

Intanto però i contagi in provincia non accennano a calare. Sono ancora 43 nelle scorse 24 ore, 10 dei quali nella sola città di Latina e altri sette a Terracina. Altri cinque positivi sono stati accertati ad Aprilia, quattro a Sezze, tre a Minturno, due nei comuni di Cisterna, Formia, Gaeta e Lenola, uno infine a Fondi, Priverno, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, San Felice Circeo e Sermoneta. Le notifiche di guarigione sono state 169 e due i ricoveri ospedalieri. Le somministrazioni di vaccino complessivamente 3.343.

