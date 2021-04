2 Aprile 2021

IL PIANO

«Sarà un'estate diversa, non dobbiamo commettere gli stessi errori dell'anno passato. L'obiettivo è di prevenire ogni situazione di assembramento». Lo dice a chiare lettere il prefetto di Latina Maurizio Falco a margine del vertice convocato con Asl, sindaci e forze dell'ordine per analizzare la situazione del covid e approntare misure di controllo. L'attenzione è ovviamente puntata sulle imminenti festività pasquali che saranno rigorosamente giornate di zona rossa, dal 3 al 5 aprile, anche in provincia. Ma si guarda anche ai prossimi mesi estivi, all'affluenza turistica nei comuni costieri, alle spiagge prese d'assalto e dunque a un piano di controlli che dovrà essere programmato e predisposto con largo anticipo. «I cittadini dovranno essere più consapevoli continua il prefetto e noi dobbiamo avere chiaro lo scenario per mettere in campo le risorse necessarie. Penso in particolare alle isole e ai comuni rivieraschi che saranno una priorità».

Dopo il primo vertice con Asl e forze di polizia il prefetto ha poi incontrato i sindaci pontini ai quali ha chiesto un ulteriore sforzo a partire dalle festività pasquali per affrontare i controlli anche con il supporto fondamentale delle pulizie municipali e della protezione civile, che entreranno in campo insieme a polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza. L'invito ovviamente è ad adottare comportamenti responsabili, ma le verifiche sul rispetto delle norme anti covid sarà capillare.

«Le regole della zona vanno rispettate ha spiegato il questore Michele Spina Le persone devono sapere che per queste giornate non si può circolare nel comune e non si può uscire di casa se non per i motivi di lavoro, necessità e salute. E' stato organizzato un tavolo tecnico in questura (nella giornata di oggi ndr) per stabilire una strategia operativa che ci porti a coprire tutto il territorio pontino». Del resto, i numeri di contagi e ricoveri parlano chiarissimo e il rischio che i festeggiamenti di Pasqua amplifichino i focolai e la diffusione del virus è concreto. «Siamo di fronte a contagi ancora per la gran parte di tipo familiare e amicale commenta il sindaco Coletta, ma nelle case i controlli non possono arrivare. E' il momento quindi di fare appello alla responsabilità personale. Per quanto riguarda poi l'estate faremo tesoro anche degli errori commessi lo scorso anno. Il presidente della Provincia Carlo Medici ha poi puntualizzato che lo scenario è quello di massima allerta: «La diffusione delle varianti non ha reso neanche le scuole un luogo sicuro. Invito dunque tutti alla massima responsabilità».

