Venerdì 24 Dicembre 2021, 05:02

Nel luglio scorso un giudice del Tribunale di Monza ha emesso un decreto con cui ha sospeso temporaneamente la capacità genitoriale del coniuge, autorizzando la madre a far vaccinare il figlio. La decisione è stata presa a tenendo in gran conto la volontà del minore «ai sensi dell' art. 3, legge n. 219/2017» laddove prevede che «la persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione», e dove prevede che «il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità». Il giudice ha ritenuto che il rifiuto opposto dal padre «appare in contrasto con tale disposizione sia avuto riguardo alla mancata considerazione della volontà manifestata dal figlio, sia con riferimento alla salvaguardia della salute psicofisica del minore, comportando la mancanza di copertura vaccinale non soltanto un concreto rischio di contrarre la malattia, ma anche pregiudizievoli limitazioni alla sua vita di relazione nei più svariati ambiti: scolastico, sportivo, ricreativo e più in generale sociale».

