SCUOLA

E' finita alle 18 di ieri l'occupazione del liceo Classico di Latina. I ragazzi sono rimasti dentro l'istituto di di viale Mazzini anche nel giorno festivo. Hanno organizzato un pranzo in condivisione e allestito una tavolata a U nel grande atrio attorno alla statua di Augusto. Per tutti un piatto di pasta acquistato con uno sconto occupazione da un noto locale del capoluogo frequentato dai ragazzi. Matriciana per tutti e cacio e pepe per i vegetariani.

Poi, decine di studenti dell'Alighieri si sono rimboccati le maniche, si sono armati di secchi, scope, scopettoni e stracci e hanno pulito e sistemato tutta la scuola, l'atrio, le classi, i bagni. In tempo per riconsegnare tutti gli ambienti in perfetto stato agli agenti della Digos e ad una bidella autorizzata dal provveditorato a riprendere possesso dell'Alighieri dopo tre giorni di occupazione, chiudere tutti gli ingressi in vista della ripresa odierna delle lezioni.

In ogni atrio i ragazzi hanno lasciato un albero di Natale. All'ingresso sull'albero addobbato è stato lasciato un cartello: «Buon Natale, gli studenti del Classico sono per il dialogo». Ma c'era anche un altro cartello lasciato sulla statua di Augusto: «Spinoza diceva che chi detiene il potere ha sempre bisogno di tristezza, noi in questi due giorni abbiamo portato gioia». I rappresentanti del Classico hanno anche chiesto un incontro con la garante per l'infanzia e l'adolescenza.Oggi la scuola resterà chiusa per sanificazione e da domani studenti tutti in classe.

IL CORTEO

Per una scuola dove la protesta si è chiusa, ci sono altri istituti superiori che tornano invece in piazza. Gli studenti del Liceo Majorana infatti hanno annunciato che si raduneranno in via Sezze davanti all'ingresso della loro scuola e da lì raggiungeranno in corteo piazza della Libertà per protestare davanti all'Amministrazione provinciale, dove secondo quanto riferito dai rappresentanti di istituto, verranno raggiunti anche da studenti di altre scuole superiori di Latina. «Ci saranno Artistico, Marconi e Mattei - spiegano i ragazzi - Abbiamo avuto l'autorizzazione della Questura a manifestare e speriamo che dalla Provincia ci accordino un colloquio per avere ragguagli su quando potremo tornare in classe nelle condizioni necessarie» dicono i rappresentanti.

Il riferimento è ai termosifoni spenti da quando ha cominciato a fare freddo in almeno cinque classi del liceo scientifico Majorana per via di lavori che non sono stati ancora ultimati.

