Venerdì 24 Dicembre 2021, 05:02

IL PNRR

«I sindaci facciano colazione con italiadomani.it e stradedeuropa.eu». E' questo il consiglio dell'europarlamentare pontino Nicola Procaccini rivolto a tutti i primi cittadini, «non soltanto di Fratelli d'Italia», suo partito. E' quanto ha tenuto a precisare l'altra sera al convegno nazionale da lui stesso organizzato, in modalità on line, per offrire una guida pratica al fine di cogliere le opportunità del Pnrr. Consultando i due portali indicati, il primo del Governo italiano e il secondo del Gruppo europeo di cui fa parte il partito di Giorgia Meloni, è possibile avere contezza di tutti gli avvisi e scadenze per l'accesso ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Unica avvertenza: vietato distrarsi perché i bandi hanno una vita molto breve. Da qui l'invito di Procaccini ad abituarsi a fare colazione con Italiadomani e stradedeuropa. «Non si tratta solo di cogliere le opportunità del Pnrr ha dichiarato Procaccini ma anche di concretizzarle, di fare in modo che i fondi stanziati siano spesi. Gli enti locali sono fondamentali, sono il luogo amministrativo dove si realizzano le risposte concrete ai problemi seri e i sindaci devono essere messi in condizioni di mettere a terra questo Pnrr, anche prevendendo un aumento di personale. I Comuni scontano un deficit in termini di numero e anche di preparazione del personale e devono essere messi in condizioni di operare». Questo lo scopo del convegno dell'altro ieri, appunto offrire una guida pratica. Il segreto per centrare l'obiettivo da parte dei Comuni, secondo la ricetta dell'europarlamentare pontino, è quello di interloquire costantemente con le strutture ministeriali di riferimento «per cambiare le città, costruire nuove scuole, impianti sportivi, opere sociali». Come a dire che, in una situazione di scarsa capacità di progettazione da parte degli enti locali, diventa fondamentale affidarsi alle sovrastrutture, «perché i fondi del Pnrr a differenza di quelli per i bandi europei ha detto Procaccini hanno alla base un'interlocuzione tra Ministeri e Comuni, senza l'interferenza delle Regioni». Hanno preso parte all'evento, coordinato dal giornalista Fabio Benvenuti, il professor Luciano Monti, docente in Politiche dell'Unione Europea alla Luiss di Roma, il giornalista Gianni Trovati de Il Sole 24 Ore, il presidente della Regione Marche e membro della cabina di regia del Pnrr Francesco Acquaroli, il vice presidente di Anci Lazio Daniele Sinibaldi, e anche Guido Mattei, esperto in europrogettazione, e Federico Palla, che si occupa di agevolare l'accesso ai bandi del Pnrr da parte delle pubbliche amministrazioni. L'eurodeputato Procaccini è anche responsabile Energia e Ambiente del partito di Fratelli d'Italia: «Guardiamo alla transizione energetica con favore e passione, sebbene mantenendo sempre un approccio pragmatico e realista, ha dichiarato sottolineando che forzare la transizione a colpi di ideologia anticapitalista è un regalo ai peggiori regimi antidemocratici del Pianeta, come la Cina, oltre che un colpo mortale alle imprese e alle famiglie italiane».

R.Cam.

