Sabato 31 Luglio 2021, 05:02

LA VERTENZA

I sindacati hanno ricevuto giovedì la notifica formale del licenziamento collettivo di 82 dipendenti della Corden Pharma, l'azienda di Sermoneta per la quale il Tribunale di Latina ha omologato il concordato preventivo di continuità lavorativa. Si tratta effettivamente di quei lavoratori che l'azienda, per voce del suo amministratore delegato Filippo Rolando, aveva dichiarato essere in più rispetto ai numeri che il concordato prevede. «Stiamo facendo esattamente quello che il contratto sottoscritto con il Tribunale», aveva spiegato l'ad in un'intervista ieri. Ed effettivamente, in un incontro preliminare la vertenza è tornata al tavolo sindacale con la riapertura, da parte della società, di una procedura di licenziamento collettivo. Gli 82 lavoratori coinvolti sono inseriti in diversi reparti e hanno diverse professionalità, 7 di questi appartengono alla piattaforma ecologica che dovrebbe essere ceduta formalmente nel momento in cui arriveranno le autorizzazioni che ancora non ci sono e l'azienda attende entro marzo 2022.

«Le motivazioni di questi licenziamenti - spiega Elisa Bandini, segretario della Fema Cisl Latina - sono diverse ma principalmente è emersa l'impossibilità di continuare a sostenere oltre dei costi per il sito che rischierebbero di mettere in discussione la tenuta del piano concordatario a discapito, a quel punto, dell'intera forza lavoro. Stiamo attraversando questa fase delicata con grande senso di responsabilità, infatti prima di pronunciarci sui numeri abbiamo atteso di ricevere formalmente la procedura. Sapevamo da tempo che l'impatto sarebbe stato importante e che l'appuntamento con questa complessa vertenza era solo rimandato a causa dell'emergenza sanitaria» continua Elisa Bandini.

In merito alla piattaforma ecologica, la procedura è ancora in essere e sta presentando una serie di criticità di carattere amministrativo in corso di risoluzione e che se non troveranno sbocchi positivi metteranno a rischio altri 7 posti di lavoro.

I CONTRARI

Critica invece la Filctem Cgil che con i suoi segretari, Sandro Chiarlitti e Antonio Parente spiega quali sono i motivi che hanno portato alla crisi: «Troppe variabili e troppi cambiamenti repentini ci hanno costretto fino ad ora a fare i conti con una continua rincorsa alle informazioni per arrivare ad una corretta definizione del piano di rilancio del sito, che ad oggi appare ancora un miraggio. Ci rammarica sottolineare che in tutto questo periodo l'unico interesse reale dimostrato dalla Corden è stato quello di un esclusivo inseguimento dell'equilibrio finanziario trascurando quello industriale, senza nessun nuovo progetto concreto e senza ricorrere al più volte annunciato contratto di programma. Il timore è che la proprietà non abbia alcun interesse a rilanciare l'attività industriale e stia solamente attendendo il momento giusto per disimpegnarsi».

Cosa completamente smentita, invece, dalla stessa dirigenza aziendale.

Francesca Balestrieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA