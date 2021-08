Mercoledì 11 Agosto 2021, 05:00

IL PERSONAGGIO

È stato capace di cancellare i fantasmi della mononucleosi e della stanchezza. Dalla piscina alle acque libere risalta nell'olimpo la doppia impresa del 26enne carpigiano Gregorio Paltrinieri, argento negli 800 e bronzo nella 10 km nel nuoto di fondo. Alla kermesse magiara c'era anche il gaetano Roberto Baldassarre, il biomeccanico che ricopre il ruolo di tecnico del centro studi per le riprese video. Una mission strategica del 32enne professionista pontino, cresciuto nella Serapo Sport di papà Enzo. E proprio il figlio d'arte racconta da vicino le gesta di Greg (insieme nella foto) anche nel periodo della malattia vissuta pre-Tokyo: «Dal momento che abbiamo avuto la certezza della mononucleosi eravamo tutti spaventati, però lui non si è mai abbattuto e insieme a tutto lo staff coordinato dal tecnico Fabrizio Antonelli abbiamo fatto in modo di fargli fare questo avvicinamento tranquillo, senza particolari pensieri che potessero distrarlo. È stato bravissimo a provarci sin dalla prima gara, ha deciso di giocarsi le sue carte dagli 800 con una partenza aggressiva che ha stupito tutti e sui 1.500, in cui era il campione in carica, ma ha pagato il poco recupero. Nella 10 km, invece, è stata una gara dura, bravo a non mollare». Ora Roberto si gode le meritate vacanze prima della ripresa a settembre. «Peccato non aver preso parte ai Giochi, ma averli soltanto toccati con il pensiero mi ha reso orgoglioso considerando da dove sono partito io, quasi dal nulla. Il mio sogno più grande è di tornare a Gaeta e crescere degli atleti qui, anche se al momento manca una piscina adeguata. Un pensiero speciale, infine, lo dedico alla mia famiglia: a mia moglie Federica (la romana Vitale, argento ai Mondiali di Montreal 2005 nella 10 km e bronzo ai Mondiali 2009 di Roma nella 25, ndr) e a mio figlio Francesco che mi sono sempre vicini».

Andrea Gionti

