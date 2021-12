Domenica 5 Dicembre 2021, 05:02

IL PERSONAGGIO

Dopo quasi cinque decenni di attività Pina Sorrentino chiude la sua attività: lo storico negozio Idea di via Sisto V a Latina abbasserà per sempre la saracinesca.

«Mercoledì 8 dicembre alle ore 18:30 ho organizzato un evento di chiusura per salutare la mia città e tutti coloro che in questi anni mi sono stati vicini - ha spiegato Pina Sorrentino - Sarà un saluto gioioso per allontanare la malinconia. A scaldare l'atmosfera ci sarà anche l'accompagnamento musicale di Piergiorgio Ensoli». E' molto più di un'attività lavorativa, quella di Pina Sorrentino, lo si percepisce dal primo istante in cui si varca la soglia del negozio: lì, da sempre, ad accogliere i clienti, c'è il suo sorriso e la sua elegante cordialità. «La parte più importante della mia attività è stata la socialità, la possibilità di creare rapporti con gli altri e il valore della comunità cittadina. racconta emozionata Sorrentino - In cinquant'anni, ho iniziato nel 1972, ho potuto vedere e vivere ogni profonda trasformazione della città: ho avuto la grande fortuna di conoscere la Latina spensierata, quella che voleva crescere e che aveva il piacere di diventare un grande città. Dal 1972-73 al 1995 la città è davvero cresciuta in tutti i sensi, dal punto di vista sociale, economico e culturale. Sono stati anni bellissimi, in cui ho creato con le persone un bellissimo rapporto, facilitato anche da un mondo di vivere diverso». Ed è proprio l'amore per Latina e per la comunità cittadina che ha da sempre distinto il suo modo di fare imprenditoria. «Mi mancherà molto il rapporto con la mia gente, quella con cui ho creato questo legame meraviglioso di interazione costante. Un legame sincero e vero, e in questi giorni ne sto avendo continua dimostrazione di stima e apprezzamento. Non pensavo di ricevere così tanto affetto». Una bella pagina di storia di questa città che purtroppo finisce a causa della pandemia, Pina Sorrentino non chiuderà solo la sua attività, ma lascerà Latina per trasferirsi a Bologna. «Di Latina mi mancherà tutto, qui è nata la mia famiglia, i miei figli. E' qui che ho creato le basi per la mia attività, è qui che sono cresciuta come donna, madre, imprenditrice».

Serena Nogarotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA