Mercoledì 8 Settembre 2021, 05:02

«Ho fatto altre estorsioni per Umberto Pagliaroli, almeno tre o quattro». Le parole del pentito Agostino Riccardo piombano nell'aula della Corte di Assise durante il suo controinterrogatorio da parte dei legali del collegio difensivo. Il collaboratore di giustizia nel rispondere alle domande degli avvocati inserisce un nuovo elemento, estraneo al processo in corso nato dall'operazione denominata Scheggia' e mai emerso finora. Ed è lui stesso a precisare i termini della vicenda. «Venivo contattato sia da Gina Cetrone che dal marito Umberto Pagliaroli» spiega Riccardo in video collegamento ribadendo come i contatti li teneva non soltanto con l'ex consigliera regionale ma anche con l'ex marito di lei e chiedendo al Tribunale e ai pubblici ministeri il permesso di poter raccontare altri episodi estranei al procedimento. Una volta ottenuto il via libera va avanti nel suo racconto. «Per lui ho fatto alcune estorsioni che qui non vengono contestate ma delle quali ho riferito agli investigatori Il tutto entro i 180 giorni a disposizione». In definitiva oltre alla vicenda di Massimo Bartoccini, l'imprenditore abruzzese nei cui confronti l'ex consigliera regionale, l'ex marito, Armando Lallà Di Silvio, i figli Gianluca e Samuele sono accusati di estorsione, ci sono altri episodi riferiti dal pentito nel corso delle sue deposizioni sui quali i magistrati della Dda stanno indagando.

E. Gan.

