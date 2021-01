LE REAZIONI

«Ancora una volta, nel pieno della emergenza Covid 19 che vede impegnati gli operatori giorno e notte, si verificano attacchi politici strumentali frutto di poca informazione e propaganda. Giova ricordare che i dirigenti medici prima di essere dirigenti sono, appunto, dei medici o comunque sanitari». Lo dicono il segretario provinciale PD Claudio Moscardelli e i consiglieri regionale Enrico Forte e Salvatore La Penna. «Le vaccinazioni stanno seguendo un ordine preciso e spedito in piena aderenza al piano nazionale. Vengono effettuate in base al grado di esposizione, contatti e rischio e alcuni dirigenti rientravano pienamente in questi profili. Vaccinare esclusivamente medici e infermieri in corsia significa non vedere gli interventi e le riunioni serrate che si svolgono tra le varie figure e livelli professionali al fine di erogare un servizio efficace. L'esperienza sul campo ha insegnato che non è possibile ragionare con superficialità, bisogna garantire una prevenzione diffusa in tutti gli aspetti del lavoro, anche per I livelli dirigenziali che sono a contatto costante con gli operatori. Occorre - dicono i dem - senso di responsabilità, atteggiamento costruttivo e coesione. Tuttavia alcuni preferiscono far prevalere le polemiche, le divisioni e gli attacchi strumentali. Cerchiamo di cambiare rotta ».

