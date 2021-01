VERSO IL VOTO

Ora è ufficiale: Pd e Lbc andranno insieme alle elezioni amministrative di Latina in primavera con Damiano Coletta ricandidato a sindaco. Una decisione che il Pd ha ufficializzato ieri con una nota del segretario cittadino, Franca Rieti, all'indomani di una direzione comunale di partito in cui il dibattito è stato ampio, che ha formalizzato il risultato dell'incontro tra le delegazioni di tre giorni fa. Un avvicinamento lungo, lento, ragionato, tra le due forze, quella politica e quella civica, avviato all'indomani stesso del risultato del primo turno delle elezioni di cinque anni fa, quando Enrico Forte, candidato sindaco sconfitto dalle tensioni interne del suo stesso schieramento, invitò a votare Coletta.

Un dialogo proseguito in questi cinque anni, con avvicinamenti tali per cui sembrava che il Pd stesse lì lì per entrare in giunta, con elementi che appoggiarono la candidatura di Coletta alle provinciali, ed allontanamenti per l'irrigidirsi di diverse posizioni, come la richiesta a Coletta di partecipare a primarie, con i consiglieri comunali del Pd pronti a tornare a criticare aspramente l'amministrazione. Un avvicinamento ora definito, sui temi, ma anche alla luce della pandemia, e forse, anche dei sondaggi nazionali che danno il centrodestra avanti. Pd e Lbc insieme quindi, spiega il segretario comunale Dem, Franca Rieti, perché «l'incontro ha evidenziato la volontà comune di concorrere al progetto di unire l'esperienza civica e il Pd per un patto per la città. Pd e Lbc hanno condiviso questa proposta che presenta sia l'elemento della novità, perché si propone una coalizione politica con partiti e civiche, sia la coerenza con l'esperienza di governo civica perché a guidare la coalizione sarà il Sindaco Damiano Coletta». Per la Rieti, «l'elezione di Coletta ha rappresentato la discontinuità e l'espressione della volontà di recidere ogni legame tra politica e criminalità ponendo la legalità e la trasparenza quali condizioni dell'azione amministrativa. Questo elemento è in totale sintonia con la battaglia politica ed amministrativa condotta per anni dal Pd. L'alleanza cui Pd e Lbc intendono concorrere con forze politiche, liste civiche, movimenti e associazioni vuole valorizzare le opportunità di sviluppo delle risorse regionali, nazionali ed europee. Cultura, ricerca, innovazione, sostenibilità e contrasto ai cambiamenti climatici offrono una straordinaria opportunità di crescita in una prospettiva di cambiamento in cui qualità della, ambiente, servizi e lavoro sono legati da una nuova idea di sviluppo sostenibile. Da subito attiveremo con tutte le forze disponibili un percorso di costruzione del programma e dell'alleanza per la città con Damiano Coletta Sindaco di Latina».

