Il pareggio lascia inevitabilmente un po' di rammarico, ma il tecnico del Latina Raffaele Scudieri guarda oltre. «Non sono contento del risultato ma a me è piaciuta la prova offerta dai ragazzi. Posso dire anzi che oggi ho ritrovato il Latina, ho visto idee, determinazione ed equilibrio. Non era semplice contro i sardi, che hanno giocato una gara attenta, stretti tra le linee, bravi a chiudere e pronti a ripartire. Noi siamo stati abili a non correre pericoli, sapendo che nelle ripartenze potevano creare situazioni interessanti. Abbiamo comunque prodotto tanto e non dimentichiamo che certe partite le abbiamo vinte creando anche qualcosa in meno». Le assenze pesano, ma il tecnico del Latina non cerca alibi: «In alcuni ruoli stanno giocando elementi con caratteristiche diverse. Sono contento di aver ritrovato Teraschi dopo i tre turni di squalifica e Di Renzo dopo un mese e mezzo di stop. Per Sevieri servirà ancora una settimana piena, ma in compenso tra poco riavremo a disposizione Garufi. Le defezioni ci limitano la possibilità di effettuare cambi in corsa, ma resta il fatto che non ho nulla da rimproverare a chi è sceso in campo. Il problema è che non abbiamo sfruttato neanche una delle palle gol costruite, purtroppo è un periodo che non gira bene». Con Corsetti fermato in extremis da un problema al flessore gli affanni del reparto avanzato si sono amplificati, ma questo non basta a scoraggiare il tecnico nerazzurro: «Possiamo ritenere quasi terminato il girone d'andata, ci troviamo lì dove volevamo stare ma adesso dobbiamo lavorare per essere perfetti. A partire da domenica contro il Gladiator, sfida molto difficile».

