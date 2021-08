Giovedì 26 Agosto 2021, 05:02

CISTERNA

I volontari del Comitato Promotore Collina dei Pini, armati di decespugliatore, tagliaerba, rastrelli, scope e secchi hanno ripulito tutta l'area giochi del parco. «Abbiamo appreso sulla nostra pelle quanto sia importante il verde pubblico nei nostri quartieri. Parchi, giardini, aiuole attrezzate, oltre a garantire l'ossigenazione dell'aria, oggi sono necessari per poter stare all'aperto in sicurezza, convivendo con il virus. Sono necessari alla nostra salute e soprattutto a quella dei bambini». Il parco, dimenticato da mesi e ormai sommerso da erbacce e roghi è tornato a splendere.«Purtroppo la mancanza di programmazione manutentiva, di un calendario regolarizzato da parte delle amministrazioni comunali, prima e dopo il lockdown generale, ha evidenziato l'incapacità di saper rendere questi spazi fruibili e puliti. Non siamo giardinieri e né falegnami ma per il bene del nostro parco ci siamo rimboccati le maniche per la manutenzione di un'area verde. Abbiamo chiesto al commissario straordinario, come fatto con la precedente amministrazione, l'installazione di una fontanella d'acqua, speranzosi che in futuro il parco venga fornito di altri giochi per bambini e un'area attrezzata per i cani».

Daniele Ronci

© RIPRODUZIONE RISERVATA