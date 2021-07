Domenica 18 Luglio 2021, 05:02

Il neo Partito liberale europeo sceglie Latina «quale città di fondazione, simbolo della capacità dell'uomo a fare comunità per sconfiggere le avversità». È con questa motivazione che il vertice nazionale del nuovo partito, che ha già stretto accordi in vista delle amministrative di Roma, Milano e Napoli per sostenere con proprie liste i candidati sindaco del centrodestra, venerdì sera è arrivato nel capoluogo pontino. Al tavolo dell'evento pubblico, coordinato dal giornalista Aldo Torchiaro, c'erano il presidente Francesco Patamia, il segretario Marco Montecchi, il coordinatore per il Lazio Pasquale Marasco, la coordinatrice provinciale Franca Cassandra e la coordinatrice per la città di Latina Antonella Castiello. «Il partito, fondato da un gruppo di imprenditori, è liberale senza sconti ed europeo senza malintesi», ha detto Patamia spiegando che la squadra è pronta a dialogare con tutti, purché ci sia alla base un progetto credibile. Latina è poi entrata nel vivo con le sue carenze, sottolineate dai coordinatori Marasco, Cassandra e Castiello: dall'aeroporto all'autostrada, su turismo, formazione, fuga di cervelli all'estero, sulla necessità di una giustizia sociale. C'è l'urgenza di fare politica con la P maiuscola, ha concluso Castiello.