6 Marzo 2021

C'è anche Gaeta tra le più belle località italiane che saranno toccate dal Marina Militare Nastro Rosa Tour 2021, il giro d'Italia a vela strutturato su sette tappe e organizzato da Difesa Servizi Spa, in collaborazione con SSi Sports & Events ed in partnership con la Marina Militare e con il supporto della Federazione Italiana Vela e della Gazzetta dello Sport, giunto alla sua seconda edizione. Il tour velico, nato con l'intento di raccogliere in un unico evento le tre discipline fondamentali della vela, offshore, inshore e tavole, varrà anche come campo di regata per l'assegnazione del titolo di campione d'Europa e di campione del mondo della double mixed offshore, la nuova classe che competerà alle Olimpiadi di Parigi del 2024. La città pontina è stata scelta per la sua importante tradizione sportiva e per l'attenzione a importanti regate tra cui il mondiale classe star. Gaeta ospiterà, il prossimo 3 settembre, una semi tappa della durata di un giorno per mettere a contatto il pubblico con il tour e permettere ai partecipanti di regatare in acque uniche. Si parte da Genova con la tappa che va dal 27 al 29 agosto. Poi protagonista Civitavecchia dal 31 agosto al 2 settembre. Sarà la volta in seguito di Gaeta. Il testimone passerà a Napoli il 4 e 5 settembre, a Brindisi dal 16 al 18 settembre, a Bari dal 19 al 21 settembre e a Ravenna il 23 settembre. Il tour si concluderà a Venezia dal 24 al 26 settembre. Il format del Marina Militare Nastro Rosa Tour prevede che, nelle varie sedi di tappa, a dare spettacolo, con regate in stile Stadium Race, saranno i catamarani high-performance e gli specialisti del kite foiling, attesi anch'essi nel programma olimpico a partire dal 2024. La presentazione dell'evento si è svolta presso la biblioteca storica di Palazzo Marina, a Roma, alla presenza di Fausto Recchia, amministratore delegato di Difesa Servizi S.p.A, dell'ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, capo dell'ufficio Affari Generali e del dipartimento di impiego del personale dello Stato Maggiore della Marina e di Riccardo Simoneschi general manager di SSi Sport & Events. Il «Marina Militare Nastro Rosa Tour 2021 è la sintesi tra la bellezza del nostro Paese e la sana competizione tipica della vela e Difesa Servizi ha deciso di organizzare questo importante evento sportivo di rilievo internazionale» ha commentato l'amministratore delegato Fausto Recchia. «Tra la Marina Militare e il mondo della vela il legame è sempre stato stretto tanto che un marinaio non è un buon marinaio se non conosce la vela ha concluso l'ammiraglio Berutti Bergotto - Non è quindi un caso che la Marina abbia fortemente voluto essere uno degli attori principali del Giro d'Italia a vela che è un progetto ambizioso e di importanza internazionale».

