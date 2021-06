L'OUTSIDER

Il Movimento 5 Stelle a Latina ha scelto il suo candidato sindaco: è Gianluca Bono, attivista da molti anni della formazione. Sfumano le ipotesi di appoggio all'uscente Damiano Coletta, ma assolutamente non sfumano quelle di dialogo e confronto con forze politiche, sociali e civiche. L'annuncio della candidatura di Bono è in una nota, emessa dal M5S Latina, in cui si rimandano ulteriori comunicazioni all'incontro dedicato agli attivisti del movimento della città e della provincia, con annessa conferenza stampa, convocato per sabato alle 11.30 presso un'azienda enologica del capoluogo. «In tale ambito - spiega la nota - sarà pubblicamente presentato il Progetto Latina M5S 2021, che si pone l'obiettivo di proporre una lista elettorale del Movimento alle prossime elezioni amministrative del capoluogo». È poi nell'elenco dei partecipanti e nella scaletta degli interventi che Gianluca Bono è definito portavoce comunale e candidato sindaco M5S Latina; accanto a lui, interverranno il deputato M5S Marco Bella, la consigliera regionale del Lazio Gaia Pernarella; Anna Sacchetti, del gruppo Programma; e Maria Grazia Ciolfi, consigliera comunale eletta cinque anni fa in Latina bene comune, gruppo consiliare che ha lasciato un mese fa appunto per confluire nel M5S. Il M5S andrà da solo? «Cercheremo di parlare con tutti i principali competitor: abbiamo parlato con Lbc, alla presenza di Coletta, abbiamo parlato con la compagine di Antonio Bottoni, e la prossima settimana parleremo con il Pd - spiega Bono - mentre è curioso che Olivier Tassi escluda un terzo polo, quando con noi non ha parlato. Noi non escludiamo un terzo polo, e il fatto che io oggi sia candidato sindaco non significa che io non possa fare un passo indietro di fronte a una terza figura di chiaro e specchiato spessore. Lbc? Anche loro potrebbero essere un terzo polo, se Coletta facesse un passo indietro. A oggi, la fotografia è che andiamo da soli, anche se parleremo con tutti».

An. Ap.

