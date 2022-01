Mercoledì 12 Gennaio 2022, 05:07

IL PERSONAGGIO

Anche Latina ricorda il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli morto ad Aviano, in provincia di Pordenone, dove era ricoverato. C'era stato tante volte da giornalista e da parlamentare Ue. Doveva tornare a ottobre. Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, l'aveva invitato alla conclusione della sua campagna elettorale. Ma le sue condizioni di salute l'avevano costretto a rinunciare. Ieri mattina il sindaco del capoluogo pontino lo ha voluto ricordare con un tweet. «Era una persona perbene - ha scritto Coletta - umile e competente. Ha saputo rappresentarci in Europa con stile e con educazione, mai sopra le righe e convinto assertore dei valori della libertà, dell'uguaglianza, dell'inclusione e della tolleranza. Che possa riposare in pace».

Proprio per ribadire questi valori aveva voluto essere a Latina nel 2019 per l'inaugurazione del Monumento all'Inclusione, la scultura realizzata da Giovanna Campoli, installata a parco San Marco e dedicata a Eunice Kennedy Shriver, fondatrice del programma sportivo internazionale dedicato ad atleti con disabilità intellettiva Special Olympic.

Quel giorno, tra i ragazzi di Special Olimpic e davanti ad Samuel Kennedy Shriver, nipote della sorella di JFK, invitato da Comune e Fondazione Varaldo Di Pietro, Sassoli volle ribadire quale è il compito della politica e dell'Europa: «Dobbiamo continuare ad abbattere muri, abbiamo iniziato 30 anni fa con il muro di Berlino, ma sono tanti quelli ancora da abbattere, quelli dell'intolleranza, dell'inclusione, abbiamo la necessità di rimettere al centro le persone, soprattutto quelle con difficoltà».

«In Europa - disse a parco San Marco - abbiamo bisogno che tutto questo venga sostenuto anche con il bilancio dell'Unione Europea». Quel giorno chiese «a tutte le forze politiche italiane di sostenere il Fondo sociale europeo» spiegando che tante esperienze poossano continuare ad essere utili «solo se hanno risorse, l'Unione europea deve sentirlo come un dovere morale».

V.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA