4 Maggio 2021

IL PERSONAGGIO

8 maggio 2009-2 maggio 2021. Sono passati 4.377 giorni dalla promozione in A del Bari dopo otto anni vissuti nella cadetteria. In campo con i galletti all'epoca c'erano i difensori Andrea Ranocchia e Cristian Stellini, in panchina siedeva il leccese Antonio Conte, e tra i collaboratori del preparatore atletico Giampiero Ventrone, soprannominato il marine, figurava Stefano Bruno, 40 anni, il professionista di Gaeta che da settembre 2020 è all'Inter nel ruolo di responsabile dell'area infortuni.

IL SOGNO

Domenica ha coronato un sogno: festeggiare il 19esimo scudetto della squadra del cuore per la quale tifa sin da bambino. Un passato da atleta (nuoto e pallanuoto con la Serapo Sport e calcio con la juniores del Gaeta), nel club nerazzurro lavora a stretto contatto, nell'area dei preparatori atletici, con due personaggi del calibro di Antonio Pintus (ex Juve, Chelsea, Monaco, Marsiglia e Real Madrid dove vinse con Zidane due delle tre Champions consecutive) e Costantino Coratti. I due giorni di riposo la squadra ritornerà ad allenarsi domani li sta trascorrendo con la sua famiglia (la moglie Valeria, architetto, e i figli Ilaria, di 4 anni e mezzo, e Francesco, di 8 mesi) a Como, a due passi dal centro sportivo della Pinetina di Appiano Gentile. Come avete festeggiato il tricolore? «Sull'aereo al rientro da Crotone, ma sabato in casa contro la Samp sarà ancora più bello». Poi un tuffo nel passato. «Tra i giocatori conoscevo già Darmian e Ranocchia con i quali ho condiviso le esperienze di Parma e Bari». E Conte? «Sono stato con lui a Bari e a Bergamo. Quando mi arrivò la chiamata non ci credevo. Se con lui lavori bene ti dà merito. Per raggiungere un sogno servono volontà, passione, sacrificio, umiltà e forza di ripartire da zero, come feci quando stavo ad Ischia in D e all'Alessandria in C con Stellini (l'attuale vice di Conte, ndr)». Una gavetta iniziata nel 2007 al Livorno in A. Poi Atalanta e Bari, dove conobbe il compianto preparatore dei portieri di Gaeta Franco Anellino («un fratello maggiore»). Nel 2013 con l'Ajaccio nella Ligue 1 francese nello staff del tecnico Fabrizio Ravanelli, prima del rientro in Italia al Catania in B. Terzo di tre fratelli («Luciano e Valeria mi seguono sempre»), Stefano dal 2018 al 2020 fu a Parma con Roberto D'Aversa.

Non è un amante dei social (non ha Facebook, Instagram, ma soltanto Linkedin), ma domenica nelle stories di whatsapp c'era l'immagine del tricolore e sotto campeggiava l'aforisma: «Chi non osa nulla, non speri in nulla» del drammaturgo e poeta tedesco Friedrich von Schiller.

Andrea Gionti

