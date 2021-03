28 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







Ha citato l'articolo 32 della Costituzione nel quale la Salute è indicata come «fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività». Il ministro Roberto Speranza è arrivato ieri mattina a Latina per incontrate personalmente gli uomini del Nas dei carabinieri ringraziandoli per il lavoro svolto a tutela del bene più prezioso.

Il ministro è stato accolto dal prefetto di Latina Maurizio Falco. Nel suo intervento, davanti agli uomini dell'Arma, ha fatto ampi riferimenti alla campagna di vaccinazione anti Covid definendola « la priorità del Paese».

Poi ha affidato ai social una breve riflessione sulla visita nel capoluogo pontino. «A

Latina ho ringraziato i Carabinieri Nas - Nucleo Tutela della Salute - che nei giorni scorsi sono prontamente intervenuti con i controlli sugli stoccaggi dei vaccini. La campagna vaccinale è la priorità del Paese. Siamo a 250mila iniezioni in 24 ore e dobbiamo fare ogni sforzo per arrivare a mezzo milione di somministrazioni. Lavorando uniti ce la faremo».

Speranza ha parlato della pandemia sottolineando l'impatto che ha avuto e sta avendo sulla vita di ognuno di noi in termini di perdite di affetti, ma anche di difficoltà sotto altri aspetti.

Il ministro della Salute è stato poi raggiunto dal sindaco Damiano Coletta il quale ha voluto unirsi al saluto ai militari del Nas di Latina, che hanno comoetenza anche nella provincia di Frosinone.

«E' stata un'occasione per fare il punto sull'emergenza e parlare del progetto Distretto della salute, viste le grandi risorse che il nostro territorio offre nel chimico farmaceutico» ha commentato il primo cittadino al termine dell'incontro istituzionale.

Il riferimento è alle potenzialità enormi del nostro territorio: l'Italia è il terzo produttore chimico europeo e il Lazio la seconda regione in Italia per numero di addetti nel settore con più di 50 aziende specializzate, situate principalmente nel distretto industriale di Latina.

M.Cusu

© RIPRODUZIONE RISERVATA