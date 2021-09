Mercoledì 29 Settembre 2021, 05:04

Ieri sera la campagna elettorale è stata animata dall'arrivo a Latina del ministro della Sanità Roberto Speranza. «E' un vero e proprio blitz» ha raccontato divertito. «Quando ho visto che il Consiglio dei ministri si andava rosolvendo velocemente ho chiamato gli amici di Latina e sono partito». In un'ora era qui. Ad attenderlo il sindaco Damiano Coletta con Fabrizio Porcari e Francesco Pannone (candidato per Latina Riguarda, nonché segretario di Articolo 21).

«Ho avuto modo di conoscere Damiano Coletta prima che diventasse sindaco - ha detto Speranza - e poi, in questi due anni, l'ho incontrato a causa della pandemia ed ho potuto apprezzarne le doti politiche, la serietà, il rispetto, la sobrietà, il senso del lavoro, la capacità di ripiegarsi sui problemi. In politica c'è bisogno di chi coltivi queste virtù. Damiano Coletta è stato un sindaco che ha pensato alla difesa dei beni pubblici e ai diritti fondamentali della persona: valori che condividiamo e che, sappiamo, non possono essere lasciati all'individualismo; anche le persone hanno questa consapevolezza, in parte maturata anche nel corso della pandemia».

«Mi ha fatto immensamente piacere la visita del ministro Roberto Speranza stasera a Latina. Per me ha dichiarato il sindaco Damiano Coletta ha un significato particolare la sua presenza qui. Il Ministro ha operato con grande senso di responsabilità ed efficacia nella gestione della pandemia, garantendo la sicurezza del nostro Paese. Con lui mi lega un rapporto di profonda vicinanza, condividiamo valori importanti che sono quelli che stiamo portando avanti in questa campagna elettorale: il diritto alla salute, l'equità, il bene comune, l'integrità morale, la fiducia nella scienza».

Coletta gli ha raccontato del progetto presentato da Latina del Distretto della Salute per ottenere i fondi del Pnrr e lo ha salutato con un auspicio: «Mi piacerebbe poter inaugurare insieme il nuovo ospedale io da sindaco e lei da ministro».

Intanto si vanno definendo gli ultimi appuntamenti della campagna elettorale. Ieri l'ex ministro allo Sport Vincenzo Spadafora ieri è stato in Q4 per sostenere la candidatura a sindaco di Gianluca Bono del Movimento Cinque e Stelle. Mentre il domani sera arriverà Matteo Salvini (inpiazza Dante) per sostenere Vincenzo Zaccheo.

