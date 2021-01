LA TESTIMONIANZA

«Anche io oggi mi sono sottoposto alla prima dose del vaccino anti-Covid 19, dopo aver sottoscritto a suo tempo la manifestazione di interesse della Ausl propedeutica alla vaccinazione stessa». Lo racconta Enzo de Amicis, già consigliere comunale e più volte medico del latina Calcio. «Ho ritenuto la vaccinazione anche un obbligo deontologico per il medico e spero che questa regola valga, al di sopra di ogni dubbio per gli altri colleghi e per tutto il personale sanitario» spiega De Amicis, uno dei primi medici di famiglia chiamati a sottoporsi al vaccino.

«Nel tempo che ho sostato nei locali predisposti dalla Ausl per la vaccinazione ho notato con grande soddisfazione l'impegno serio e professionale di tutti gli operatori. D'altro canto rispetto ai numeri programmati dal Commissario per l'emergenza Arcuri, capisco l'ardua impresa nel rispettare il cronoprogramma predisposto. Perché vaccinare 21 milioni e mezzo di Italiani entro il mese di maggio ritengo che sia davvero molto difficile».

De Amicis ribadisce l'importanza di «mettere in campo i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta predisponendo un'organizzazione vaccinale dedicata, avendo d'altro canto scorte sufficenti di vaccino. A monte di questa decisione mi sembra ovvio l'obbligo di vaccinazione dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta per una loro sicurezza e una sicurezza per i cittadini da vaccinare». Ed è in quest'ottica che i Comuni stanno predisponendo spazi dove gli anziani potranno essere vaccinati per l'appunto dai medici di famiglia, terza fase del piano vaccinazioni.

