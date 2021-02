© RIPRODUZIONE RISERVATA

AL LIDOLa carcassa di un cane di razza dogo argentino è stata rinvenuta ieri mattina sulla spiaggia di Latina, a due passi dalla foce del canale Mascarello. L'animale morto è stato trovato in mezzo ad una montagna di detriti arrivati sull'arenile a seguito dell'ultima ondata di maltempo che si abbattuta sulla Marina di Latina. Probabilmente il corpo del cane dalla grande stazza, proveniente dall'entroterra costellato da campi agricoli, è stato trascinato dalla corrente del canale, che con le ultime piogge si è ingrossato sfociando a mare con maggiore impeto. Il dogo argentino, prodotto dall'incrocio di diverse razze nel 1920, è utilizzato per la caccia al cinghiale ma anche come guardiano e protettore di cose e persone, e inoltre viene impiegato nella ricerca e nel soccorso. Il suo antenato diretto fu il temutissimo Perro de pelea cordobès, cane ormai estinto, originario della regione di Còrdoba in Argentina. A scorgere la carcassa del grande cane, ieri mattina, è stato il presidente dell'associazione Amore per la nostra Terra, impegnata nelle campagne di volontariato di pulizia delle spiagge di Latina. L'ultima missione domenica scorsa, con la rimozione di numerosi sacchi di spazzatura. Il rinvenimento della carcassa del cane è stato segnalato alla Polizia Locale per l'invio sul posto di personale addetto al recupero ai fini del regolare smaltimento. Diverse le carcasse di animale trascinate dai canali negli ultimi giorni anche a Sabaudia, domenica un delfino, ieri una pecora e una targaruga.R.Cam.