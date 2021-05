23 Maggio 2021

MAFIE

Il liceo Artistico di Latina ha vinto il concorso nazionale indetto dal Ministero dell'Istruzione e dalla Fondazione Falcone per l'anno scolastico 2020-2021, con il progetto dal titolo: Io, cittadino di un'Europa libera dalle mafie, realizzato dalla classe 5F indirizzo Arti Figurative. Oggi dalle ore 8.45, in diretta Rai 1 dall'aula Bunker del carcere Ucciardone di Palermo, avrà inizio la cerimonia di commemorazione delle stragi di Capaci e Via d'Amelio, durante la quale l'Istituto scolastico verrà premiato dal Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e dalla professoressa Maria Falcone alla presenza del Presidente della Repubblica. Il progetto dal titolo Per una giustizia tra le generazioni, ha visto coinvolta la classe 5F dell'indirizzo Arti Figurative, curvatura del plastico pittorico ed è stato coordinato dalla docente di Filosofia, Emanuela Macera e realizzato grazie al supporto delle docenti Simonetta Alessandroni e Manuela Racca, docente specializzato per il sostegno e l'inclusione. «Le nuove generazioni hanno bisogno di verità, di ampliare lo sguardo verso connessioni non sempre evidenti, ma implicite nei fenomeni e nei passaggi della storia spiegano dal liceo - I nostri ragazzi hanno viaggiato per l'Europa senza muoversi, hanno seguito le tracce di connessioni inaspettate tra economia e regole giuridiche, hanno fiutato come segugi l'acre odore della mafia che si insinua nell'economia pulita e si nasconde, sotto mentite spoglie, negli appalti pubblici e in subdole infiltrazioni nei rapporti tra gli Stati europei, nessuno dei quali immune dal rischio mafioso. Si sono interrogati sulle condizioni di attuazione di diritto penale comunitario che combatta la criminalità transnazionale con strumenti giuridici operativi comuni, ma si sono scontrati con l'evidenza di diverse tradizioni giuridiche che gli Stati membri adottano». I ragazzi hanno spiegato: «Falcone ha detto tanto perché altri dicessero di più di lui. Ha dato la vita perché tanti potessero salvarsi Falcone è qui tra noi, vivo per sempre nelle parole, nei pensieri». Lo spirito di queste parole è stato trasferito nei prodotti che gli studenti hanno realizzato.

Francesca Balestrieri

