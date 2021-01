© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIOLa batosta subìta per 1-4 all'Olympiastadion contro il Werder Brema costa caro al tecnico Bruno Labbadia, esonerato dall'Hertha Berlino. A soli nove mesi dalla sua chiamata paga un rendimento incerto un punto nelle ultime 4 gare e la delicata 14esima posizione a +2 dal terz'ultimo posto. Al suo posto Pál Dárdai (vestì la maglia biancoblu tra il '97 e il 2012), tornato per la seconda volta dopo il suo primo periodo da allenatore durato da febbraio 2015 fino all'estate del 2019. Labbadia, 55 anni il prossimo 8 febbraio, è molto legato soprattutto a Lenola. I suoi genitori, scomparsi qualche anno fa, sono originari del centro collinare: emigrarono in Germania nel '50, stabilendosi in Assia, nella località di Schneppenhausen. Era il 1987 quando venne, insieme alla moglie Sylvia, nel nostro paese, dove fu insignito di una targa ricordo - è il ricordo del sindaco Fernando Magnafico - Nell'ottobre 2019 una nostra delegazione formata da consiglieri e da rappresentanti dell'associazione Monti Ausoni fece visita ad una municipalità vicino Darmstadt per programmare un futuro gemellaggio. In quell'occasione fu organizzata una cena con una rappresentanza tedesco-lenolese del luogo, ma Bruno diede forfait per un imprevisto ad Amburgo. La sua carriera e la sua notorietà sono servite negli anni a far parlare di Lenola in ogni contesto osserva l'assessore allo Sport Emilia Marrocco perché, anche se è noto a tutti che si senta pienamente tedesco, sappiamo che lui non fa mistero con amici e colleghi di lavoro di essere orgoglioso delle proprie origini e di appartenere anche alla nostra comunità. In paese vivono diversi cugini, i figli degli zii. Uno in particolare, Michele Rosato, che giocò nel Frosinone e per un soffio non fu acquistato dalla Juventus, negli anni '70. Labbadia, ribattezzato Il bambino della Bundesliga dall'ex amministratore delegato dell'Hertha Michael Preetz, è tra i personaggi più iconici del football tedesco. Un passato da attaccante (213 gol in 577 presenze) in cui vinse due campionati e una Coppa di Germania tra Kaiserslautern e Bayern Monaco.Andrea Gionti© RIPRODUZIONE RISERVATA