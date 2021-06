CALCIO

Il Latina stacca il visto per la finale play off dopo una battaglia durata 120' terminata 1-1. Di Renzo su rigore nel primo tempo supplementare mette in ghiaccio la sfida e solo nel recupero Rizzo realizza il gol che non serve alla Nocerina, visto il peggior piazzamento dei rossoneri rispetto ai pontini. Sabato sarà finalissima al Francioni con il Savoia che, nell'altra semifinale, ha steso la Vis Artena. La partita è sin dalle prime battute avvincente, con la Nocerina che nei primi tre minuti crea almeno due occasioni importanti per andare in vantaggio: prima è Al Baktaoui a servire sulla sinistra Dammacco che, di prima intenzione, colpisce a botta sicura trovando però il corpo di Allegra a salvare il Latina. Il Latina inizia a martellare: al 6' Barberini scappa via sulla linea di fondo tentando la conclusione, Volzone si fa trovare preparato. Dall'angolo successivo nasce la doppia grande chance per i nerazzurri: Pompei pennella in area di rigore per la testa di Giorgini, palla sulla traversa e poi, sulla zuccata seguente di Corsetti, è Dammacco a salvare sulla linea. Gli ospiti si riorganizzano tentando di soffocare le iniziative di Sarritzu e Di Renzo. Corsetti, però, è sempre un pericolo, così come Pompei che al 28', dopo un grande spunto personale conquista un calcio di rigore per fallo di Katseris. Dal dischetto si presenta capitan Corsetti che spiazza Volzone, mandando però a lato. Un errore che non demoralizza i nerazzurri che al 39' vanno nuovamente vicini al vantaggio con una punizione di Sarritzu, respinta con abilità da Volzone. Ad inizio ripresa è una serpentina di Corsetti a creare il panico nell'area della Nocerina, ma Volzone riesce in qualche modo a salvarsi. Il Latina insiste alla ricerca della rete, ma all'11 è Dammaco a spaventare i padroni di casa con un tiro a giro dal limite che supera di poco la traversa. Lo 0-0 con cui si chiude la seconda frazione schiude le porte dei supplementari: pronti, via e Alessandro guadagna un calcio di rigore. Stavolta si presenta Di Renzo sul dischetto e non sbaglia, portando avanti i nerazzurri al 2'. I pontini gestiscono senza affanni, ma al 13' è il solito El Bakhtauoi a spaventare Alonzi con destro velenoso da ottima posizione. Nel secondo tempo supplementare la Nocerina si espone ai contropiedi dei padroni di casa e al 3' è proprio Di Renzo a fallire una chance clamorosa a tu per tu con Volzone dopo uno sciagurato retropassaggio dei campani. I molossi ci provano fine alla fine a riaprire il discorso qualificazione, ma un granitico Latina non si scompone, almeno fino al 3' di recupero quando Rizzo sfrutta una indecisione di Alonzi e pareggia. Non basta però alla Nocerina, perché a volare in finale play off sono i padroni di casa.

IL TABELLINO

Latina Calcio 1932 1 1 Nocerina 1910.

Latina Calcio 1932 (3-4-3): Alonzi, Pompei, Sevieri (5' st sup Garufi) , Di Renzo, Corsetti (32' st Calabrese), Barberini (46' st Ricci), Allegra (5' pt sup. Di Emma), Esposito, Mastrone, Giorgini, Sarritzu (16' st Alessandro). A disposizione: Ciammaruconi, Garufi, Di Mino, Di Emma, Calagna, Atiagli. Allenatore: Scudieri.

Nocerina 1910 (4-3-1-2): Volzone, Rizzo, Vecchione, Morero (5' pt sup. Sorgente), Dammacco (24' st Talamo), Diakite, Donida, Esposito (5' st Petito), Katseris (31' pt Saporito), Donnarumma (7' st sup. Garofalo), El Bakhtaoui. A disposizione: Sicignano, Pisani, Martinelli, Fois. Allenatore: Cavallaro. Arbitro: Arcidiacono di Acireale. Marcatori: 2' pt sup. Di Renzo (rig), 18' st sup. Rizzo (N) Note: ammoniti: Barberini, Sevieri, Ricci (L), Dammacco, Rizzo (N).

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Giovedì 17 Giugno 2021, 05:01