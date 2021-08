Sabato 14 Agosto 2021, 05:00

CALCIO, SERIE C

Il Latina Calcio 1932 va di corsa con doppie sedute quotidiane. Il caldo torrido è uno spiacevole compagno di giornata, ma certo non ostacola il lavoro sul campo della ex Fulgorcavi del tecnico Daniele Di Donato e di tutto il suo staff in vista dell'inizio della stagione. La rosa va popolandosi giorno dopo giorno, nel gruppo nerazzurro regna l'entusiasmo e il desiderio di stupire in un campionato che si prospetta competitivo. Bisogna fare in fretta è vero, ma è fondamentale lavorare nel modo più adeguato per permettere alla squadra di arrivare in buone condizioni all'esordio in campionato che si giocherà al Barbera' contro il Palermo. Prima però c'è la coppa Italia, appuntamento da dentro o fuori in casa della Turris che i nerazzurri affronteranno con pochi allenamenti alle spalle e un undici titolare tutto da scoprire.

FILOSOFIA

In conferenza stampa il nuovo allenatore del Latina non si è sbilanciato su numeri e sistemi di gioco, ma ha fatto capire cosa vuole dai suoi. Una formazione battagliera che renda orgogliosi i tifosi, ma allo stesso tempo capace di giocare bene al calcio, di fraseggiare, dettare i tempi di gioco, evitando inutili palloni lunghi difficili da gestire. C'è il desiderio e l'ambizione di proporre un calcio offensivo, divertente, ma che sia sempre equilibrato, per non prestare il fianco all'avversario. Ci vorranno tanti addestramenti e per vedere un Latina al top bisognerà attendere un po', di sicuro Di Donato proverà più soluzioni in mezzo al campo. In passato il trainer di Giulianova si è affidato sia al 4-2-4, sia al 4-3-3, ma come ammesso da lui stesso nel giorno della presentazione tutto dipenderà dagli uomini a disposizione. Ciò che non dovrà mai mancare sarà la determinazione, il Latina dovrà distinguersi per la capacità di correre nella maniera giusta, aggredendo gli spazi. Motivazioni e coraggio di osare non mancheranno e la curiosità di vedere all'opera l'undici pontino è tanta.

MERCATO

Sono ore frenetiche per il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe, determinato a completare la rosa nel più breve tempo possibile. Ieri pomeriggio sono arrivate nuove ufficialità: torna a Latina il 32enne centrocampista Stefano Amadio, con il quale è stata trovato una intesa di due anni. Il mediano che lo scorso anno ha vestito la maglia del Fano, avrà la possibilità di giocare di nuovo al Francioni, stadio che lo aveva visto già protagonista in passato. Preso anche il giovane attaccante del 2001 Alessandro Rossi, proveniente dall'Arzachena, che si è legato al club del capoluogo per tre anni. Il centravanti lo scorso anno ha messo a segno nove reti nel girone G di serie D, lo stesso del Latina. Dalla Torres invece arriva un'altra punta, Filippo Mascia, classe 2002, giocatore di prospettiva su cui i nerazzurri puntano forte, in gol 7 volte nell'ultima annata tra i dilettanti.

Davide Mancini

