Mercoledì 4 Agosto 2021, 05:00

CALCIO

Ci sono voluti quattro anni, tanti investimenti, numerosi cambi alla guida tecnica, pazienza e costanza, ma alla fine il Latina Calcio 1932 ce l'ha fatta. L'obiettivo del ritorno tra i professionisti è stato raggiunto, seppur dalla porta di servizio.

Poco importa, però, perché quel che conta è aver riabbracciato la serie C, un campionato all'altezza del prestigio di un club stanco di dover lottare in tornei dilettantistici. L'ufficialità del passaggio in Lega Pro arriverà in giornata o al massimo domani, di fatto però l'esclusione del Chievo dalla B, la cui istanza cautelare monocratica è stata respinta ieri mattina dal Tar, ha schiuso le porte del professionismo. Si attendono ora le decisioni relative ai ricorsi delle formazioni di C, Carpi, Sambenedettese, Novara e Casertana, per permettere alla Lega Pro di rendere noti i gironi e completare i ripescaggi. Al Latina, essendo la prima in graduatoria, bastava una sola defezione: l'uscita di scena del Chievo Verona, che ricorrerà comunque al Consiglio di Stato, permette al Cosenza di riabbracciare la serie B, lasciando il posto libero in C ai pontini.

DETERMINAZIONE

E se il Latina ha raggiunto questo risultato lo deve ai sacrifici di una dirigenza che dopo una serie di errori e contestazioni, ha saputo tenere la barra dritta, proseguendo con ostinazione e convinzione per la propria strada. Per il presidente Antonio Terracciano e il vice Pino D'Apuzzo è una soddisfazione impossibile da quantificare, ma il ripescaggio in Lega Pro è anche un riconoscimento importante al lavoro svolto da Raffaele Scudieri e dai suoi ragazzi, capaci durante l'ultima annata di lottare per il vertice dalla prima all'ultima giornata, per poi vincere con merito i play off, condizione necessaria per sperare nel salto di categoria. Una festa attesa in città dopo stagioni complicate, resa possibile grazie all'impegno economico del club. Circa un milione di euro, tra fondo perduto e polizze fideiussorie, è la somma che il Latina Calcio 1932 ha dovuto impegnare per centrare l'obiettivo, senza considerare i lavori svolti allo stadio Francioni, finalmente tornato agibile con una capienza superiore per la prima volta alle 9.000 unità.

NUOVA SQUADRA

E adesso c'è il desiderio di scoprire chi saranno gli interpreti nerazzurri chiamati ad affrontare un campionato decisamente competitivo che vedrà protagoniste altre società di alto profilo. Dopo l'addio a Scudieri, sarà Daniele Di Donato a guidare la formazione pontina, che lunedì ha iniziato a lavorare a ranghi ridotti sul campo della ex Fulgorcavi. Una volta arrivata l'ufficialità dell'ingresso in serie C, il club potrà formalizzare una serie di trattative portate avanti dal ds Marcello Di Giuseppe. Elementi esperti uniti a giovani di valore, questa l'idea della dirigenza, con l'intento di innalzare anche il livello del vivaio. Di tempo per organizzarsi non ce n'è poi molto, ma l'entusiasmo, dopo periodi non particolarmente agevoli, finalmente abbonda.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA