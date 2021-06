CALCIO

Per conquistare la finale play off il Latina è chiamato a non perdere oggi pomeriggio contro la Nocerina. Alle ore 18 al Francioni va in scena la gara senza appelli tra i nerazzurri, giunti secondi nel girone G di serie D e i molossi, capaci di guadagnare la quinta piazza. Due formazioni di livello con un obiettivo ben preciso, raggiungere l'ultimo atto di un campionato che, in ogni modo, lascerà dei rimpianti.

Entrambe erano partite per vincere, ma mentre i pontini almeno nella prima parte di stagione sono riusciti a tenere testa al Monterosi, i campani invece sono sempre stati a una certa distanza dalla testa della classifica. Il play off quindi è l'occasione per un parziale riscatto e la chance per rivivere emozioni lontane quasi un decennio. Nel 2012/2013 propio il successo nelle semifinale di serie C permise alla squadra allora allenata da Sanderra di accedere alla finale con il Pisa che valse poi la storica promozione in B.

I NUMERI

Il Latina, che oggi potrà beneficiare anche di un pari al termine dei supplementari per passare il turno, ha fatto decisamente meglio rispetto ai rivali, eppure nelle due occasioni in cui ha incontrato la Nocerina non è mai riuscito a batterla. All'andata, al Francioni, uscì un pareggio (1-1), al ritorno invece, giocato appena una settimana fa, i ragazzi di mister Cavallaro hanno rifilato un poker agli uomini di Scudieri. In questa stagione, andando a vedere il quadro completo, il Latina ha ottenuto dodici punti in più rispetto alla Nocerina:diciannove le vittorie collezionate da Corsetti e compagni, tredici quelle dei molossi. I nerazzurri vantano anche una capacità in zona gol superiore (60 reti contro 52) e una fase difensiva più efficace (29 gol subiti rispetto ai 32 dei rossoneri).

LE SCELTE

Scudieri si presenta a questa sfida con la formazione ideale: rispetto all'ultima uscita cambierà quasi tutta la squadra, con Alonzi pronto a tornare in porta, difeso dalla linea a tre composta da Esposito, Allegra e Giorgini. Sevieri guiderà la mediana insieme a Barberini, assistito ai lati da Teraschi e Pompei, mentre in avanti saranno Corsetti e Sarriztu a sostenere Di Renzo. Gli ospiti, da ieri in ritiro a Pomezia, devono ancora sciogliere qualche dubbio: recuperati Garofalo e Sorgente, regolarmente convocati dal tecnico Cavallaro, mentre non sarà a disposizione il portiere Castaldo, così come accaduto anche nell'ultima partita di campionato giocata contro la Vis Artena. Indisponibili pure Cuomo, Impagliazzo e Totaro.

MATCH IN DIRETTA

Il club pontino si augura di poter ritrovare un buon numero di spettatori, sarà possibile acquistare i tagliandi per la partita oggi pomeriggio, presso i botteghini dello stadio, a partire dalle 14 sino alle 18. Ma ci sarà la possibilità di seguire l'incontro anche tramite la pagina Facebook Latina Calcio 1932, con una diretta a pagamento. Il match che vale l'accesso alla finalissima play off sarà arbitrato da Fabrizio Arcidiacono della sezione di Acireale, assistito da Rodolfo Spataro di Rossano e Marco Colaianni di Bari. Nell'altra semifinale play off, che andrà in scena alle ore 16, è in programma la sfida tra Savoia e Vis Artena. Ai padroni di casa, così come per il Latina, basterà non perdere davanti al proprio pubblico per andarsi a giocare l'ultima gara della stagione.

Davide Mancini

