CALCIO, SERIE DNeanche la pausa forzata ha fatto perdere smalto al Latina Calcio 1932, capace di ricominciare proprio come aveva terminato il 2020, vincendo. Dal successo in casa del Latte Dolce Sassari a quello interno con l'Afragolese sono trascorsi 21 giorni, tre settimane nelle quali i nerazzurri hanno avuto modo di consolidare certezze e autostima, superando anche la rabbia per l'infortunio di Tortolano. Un gruppo forte, consapevole di essere all'altezza di una lotta per la conquista della serie C che si preannuncia difficile, ma allo stesso tempo stimolante. Ottavo successo stagionale su nove incontri, due punti da recuperare sul Monterosi capolista e due gare ancora da recuperare, con la prima della classe che dovrà invece disputare ancora il match con l'Insieme Formia. Potenzialmente, dunque, i pontini potrebbero ritrovarsi con un punto in più rispetto ai rivali, ma quel che impressiona maggiormente è la grande facilità di trovare la via del gol. Con i tre rifilati all'Afragolese il Latina ha toccato quota 22 (miglior attacco), reti messe a segno dagli uomini che hanno guidato l'attacco nerazzurro contro i campani: Di Renzo, Corsetti e Sarritzu. E proprio quest'ultimo, uno dei colpi del mercato di dicembre, si sta rivelando un innesto fondamentale. Un esterno offensivo in grado di sfornare assist e inquadrare la porta, già perfettamente integrato nello scacchiere tattico di Scudieri. Per il Latina ora sono in programma due trasferte consecutive, contro Team Nuova Florida e Vis Artena.FORMIA, TRE ACQUISTIL'Insieme Formia rafforza il suo organico con l'ingresso di tre giocatori. Alla corte del tecnico Sasà Amato arrivano i centrocampisti Giovanni Antongiovanni (96) cresciuto nelle giovanili di Bologna e Avellino e Alessio Fatati, classe 89, ultime esperienze con Albalonga, Latina e Pomezia. In difesa arriva il centrale difensivo italo-argentino Franco Gorzelewski che proviene dai sardi del Lanusei.FALSA RIPRESASe il Latina ride lo stesso non si può dire dell'Aprilia, finito al tappeto nel match casalingo contro il Rieti. Dopo aver chiuso l'anno passato con un convincente successo contro il P.S.Elpidio, le rondinelle avevano la grande possibilità di tirarsi fuori dalla zona play out. E invece il rigore trasformato da Orchi dopo appena tre minuti ha complicato irrimediabilmente i piani dei ragazzi di Galluzzo che, a dirla tutta, avrebbero meritato il pari. A Giulianova scontro diretto da non sbagliare.Davide Mancini