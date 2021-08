Venerdì 6 Agosto 2021, 05:00

CALCIO

Il Latina attende solo l'ufficialità della serie C per iniziare a formalizzare tutta una serie di trattative portate avanti dal direttore sportivo Marcello Di Giuseppe e lo staff dirigenziale. Le decisioni del Tar su Casertana e Carpi sono attese per oggi, poi la Figc ufficializzerà le società ripescate e nel pomeriggio si riunirà il Direttivo di Lega Pro che dovrebbe procedere alla composizione dei tre gironi (sulla base del criterio orizzontale Nord, Centro, Sud).

La squadra, a ranghi ridotti, si è iniziata ad allenare guidata dal nuovo allenatore Daniele Di Donato, giovane e ambizioso, pronto a vivere con i nerazzurri l'avventura in un campionato che non vede la partecipazione dei pontini dalla stagione 2012/2013, quella dello storico successo ai play off con il Pisa che schiuse le porte della serie B. Il girone sarà particolarmente impegnativo e, in attesa della pubblicazione dei calendari prevista per il prossimo 9 agosto, si corre contro il tempo per riuscire a farsi trovare adeguatamente preparati ai nastri di partenza di una stagione che, conti alla mano, sta per iniziare. Il 21 agosto la Coppa Italia, una settimana più tardi la prima giornata di serie C. Il Latina ha fretta, attende segnali dalla Federazione per poter completare la rosa e depositare i contratti. Ci sono trattative blindate da qualche giorno e una già completata. Il primissimo colpo dei nerazzurri è l'esterno difensivo Giuseppe Nicolao, classe 1994 scuola Napoli, proveniente dal Nardò. Il terzino si sta già allenando con il gruppo che vede la presenza dei soli atleti sotto contratto con la società del presidente Antonio Terracciano. Tra questi c'è anche il centrale Andrea Esposito, uno dei leader della squadra, oltre a una serie di giovani classe 2001 e 2002 come ad esempio Pastore, giocatore di cui i nerazzurri non si priveranno. Come da regolamento in serie C dovranno essere schierati in campo per almeno 271' i giovani di lega a partire dal 1999 in giù.

SETTORE GIOVANILE

Cambia la categoria della prima squadra e, a cascata, mutano anche quelle relative alle formazioni del vivaio chiamate ad affrontare tornei nazionali. Parliamo della Primavera, dell'Under 17 e dell'Under 15. Tra pochi giorni la società renderà noto tutto l'organigramma del settore (compresi i nomi degli allenatori) che vedrà al suo vertice con ogni probabilità ancora una volta Vincenzo De Palma. Tanti i ragazzi che hanno già trovato un accordo con il club del capoluogo, l'obiettivo è quello di continuare a crescere e poter consegnare presto alla prima squadra giocatori di qualità.

SETTORE MEDICO

Nel Latina che cambia ci sarà spazio anche per una nuova figura all'interno del comparto sanitario. Il nuovo responsabile sarà infatti Emiliano Coletta, medico dello sport con master in cardiologia dello sport. Una figura giovane, classe 1988, ma che vanta già diverse collaborazioni importanti, come quella con la Benacquista Assicurazioni Latina Basket. Nei prossimi giorni verrà definita anche la squadra di fisioterapisti che seguirà la formazione nerazzurra per tutto il campionato.

Davide Mancini

