CALCIO, SERIE DUn pareggio che lascia l'amaro in bocca al Latina Calcio 1932, che ritrova sì la vetta della classifica, senza però riuscire a scavalcare la Vis Artena. L'operazione sorpasso fallisce a causa di una prestazione sottotono da parte dei nerazzurri contro l'Arzachena, squadra ben organizzata, arrivata nel capoluogo con il chiaro intento di portare via il punto. Nonostante una prova di certo non memorabile, i nerazzurri possono recriminare per le due grandi occasioni sprecate da Calabrese, l'attaccante che aveva salvato gli uomini di Scudieri domenica a Formia e che invece ieri ha sparato a salve a tu per tu con Ruzittu.LA PARTITAScudieri inserisce Allegra nel trio difensivo, ritrova Teraschi esterno sulla linea mediana e conferma la fiducia a Bardini al fianco di Barberini (il migliore) in mezzo al campo, mentre in attacco è costretto a rinunciare all'ultimo a Corsetti dando spazio in avanti al trio formato da Calabrese, Sarritzu e Alessandro. Cerbone si affida alla difesa a 4 con Manca e Rossi a dare manforte al duo offensivo composto da Kacorri e Defendi. Nei primi venticinque minuti succede poco o nulla, con il Latina intenzionato a fare la partita senza riuscire però mai a trovare lo spazio giusto per colpire. Al 27' ci prova Alessandro dalla distanza, ma sulla sua conclusione angolata Ruzittu si fa trovare pronto. L'Arzachena attende e riparte, puntando sulla fisicità dei suoi due attaccanti che, nonostante tanta abnegazione, non mettono mai paura ad Alonzi. La gara non si alza mai di tono, poi però all'improvviso ecco l'intuizione di Barberini che lancia in verticale Calabrese, abile nel controllare il pallone in area di rigore e nel saltare secco Ungaro, ma incapace a due passi dalla porta di centrare il bersaglio.Nella ripresa il Latina parte forte per tentare di creare problemi ai sardi: dopo pochi minuti è Sarritzu a scaricare un sinistro potente sul quale l'estremo difensore ospite si dimostra attento. Un segnale incoraggiante a cui i nerazzurri non riescono però a dar seguito, perché l'Arzachena chiude ogni varco senza particolari affanni. E così Scudieri lancia nella mischia anche Di Renzo e come per magia, dopo il suo ingresso, arriva un'altra palla gol colossale per passare in vantaggio. Sarritzu trova il varco per servire Calabrese liberissimo in area di rigore, ma una volta a tu per tu con Ruzittu, mette incredibilmente a lato. Nel finale c'è un palo colpito dal Latina su un cross di Di Renzo deviato e nulla più. Dopo due buoni pareggi con Nocerina e Insieme Formia stavolta il punto rimediato ha un sapore amaro. Nonostante un primo posto ritrovato.IL TABELLINOLatina calcio 1932 (3-4-3): Alonzi, Pompei, Teraschi (32' st Mastrone), Barberini, Calabrese, Alessandro (18' st Di Renzo), Allegra (23' st Orlando), Esposito, Bardini (18' st Ricci), Giorgini, Sarritzu.All. ScudieriArzachena academy (4-4-2): Ruzittu, Bonacquisti, Ungaro, Olivera Scalabrini, Kacorri, Congiu, Rossi, Bachini, Manca, Dore, Defendi (46' st Kassama).All. Cerbone.Arbitro: Silvera di Valdarno. Note: ammoniti: Olivera Scalabrini, Defendi, Bachini (A), Scudieri (allenatore del Latina). Recupero 2' pt e 5' st.Davide Mancini