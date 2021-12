Lunedì 27 Dicembre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE C

Doveva essere il Natale più bello e invece il Latina Calcio 1932 ha vissuto ore di apprensione a causa di un malore accusato dal presidente Antonio Terracciano. Ieri, in mattinata, il numero uno nerazzurro è stato ricoverato al Goretti' a causa di un problema cardiaco e, in seguito, sottoposto ad una operazione con impianto di stent. Le sue condizioni non destano preoccupazioni, ma in settimana verrà completata la procedura con impianto di ulteriori stent. Un fulmine a ciel sereno per i nerazzurri reduci dall'ultima sfida vinta contro il Palermo che aveva contributo ad alimentare sensibilmente il livello di autostima di un gruppo cresciuto a dismisura negli ultimi due mesi. In questo momento, però, e non potrebbe essere altrimenti, il pensiero di tutto il club è rivolto al presidente, con l'auspicio di vederlo tornare presto al Francioni. Dopo quattro anni e mezzo di gestione, è di sicuro questo il momento più importante del Latina Calcio 1932 che, dopo aver ritrovato in estate il professionismo, sta dimostrando di poter essere tra i protagonisti del campionato di Lega Pro dopo un inizio di stagione inevitabilmente complicato.

PENSIERO

Antonio Terracciano e il vice presidente Pino D'Apuzzo sono tra i maggiori artefici del rilancio del Latina Calcio 1932 e proprio quest'ultimo ha voluto inviare un messaggio al patron a nome di tutta la società pontina: «Eravamo così felici dopo la partita di mercoledì con i rosanero che mai avremmo pensato di dover vivere, solo tre giorni dopo, attimi di paura. Fortunatamente il presidente sta meglio, tutti i componenti del club hanno mostrato vicinanza ad Antonio e alla sua famiglia, non vediamo l'ora di poterlo riabbracciare. Questo finale di 2021 ci aveva regalato grandissime soddisfazioni, al presidente in primis che ha sempre lavorato tanto per il bene del Latina. Ora, però, conta solo la sua salute e la serenità delle persone a lui più vicine». Tanti i messaggi di affetto apparsi sulla pagina Facebook del club, la tifoseria si è stretta attorno al proprio presidente con la speranza di ritrovarlo il prima possibile sugli spalti dello stadio Francioni al fianco dei ragazzi di mister Daniele Di Donato.

FUTURO

Anche perché c'è un 2022 da pianificare, i nerazzurri dopo aver chiuso a quota 25 punti l'anno solare, desiderano tenere questo ritmo per ottenere il prima possibile l'obiettivo salvezza. La squadra ancora oggi osserverà una giornata di riposo, poi da domani si tornerà sul campo per iniziare gli allenamenti in vista della prima sfida del nuovo anno. Il 9 gennaio è in programma la delicata trasferta con la Paganese, l'occasione ideale per centrare il primo successo lontano da casa dell'intera stagione. Prima però ci sarà del lavoro da fare anche per il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe, non mancano le possibilità di migliorare ulteriormente la squadra e, qualora si presentassero delle occasioni, i pontini non se le lasceranno sfuggire.

Davide Mancini

