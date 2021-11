Sabato 20 Novembre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE C

Continuare a vincere per scalare la classifica e tenere indietro una diretta concorrente per la salvezza. Il Latina Calcio 1932 torna in campo al Francioni questo pomeriggio alle ore 14.30 per sfidare il Francioni, con la speranza di bissare la bella vittoria ottenuta con il Campobasso.

A poche ore dal fischio d'inizio il tecnico Daniele Di Donato è apparso particolarmente carico: «Ci attende un'altra sfida importante, sappiamo bene che quella contro i siciliani sarà una battaglia, i nostri avversari fanno dell'aggressività un'arma pericolosa, ma ci siamo preparati con grande attenzione per affrontare la sfida nel migliore dei modi. Anche durante la rifinitura ho visto l'intensità e lo spirito di cui si ha bisogno per affrontare gare di questo genere».

Il tecnico può sorridere visto che torneranno a disposizione alcuni giocatori: «Potremo contare su Teraschi e Amadio al rientro dopo la squalifica, anche le condizioni di Jefferson sono migliorate e potrà essere della sfida. La novità è rappresentata da Carissoni, anche lui farà parte della lista dei convocati, un giocatore in grado di ricoprire diversi ruoli, sia come esterno destro difensivo che come braccetto della difesa a tre. Ancora out invece Rosseti».

Giocare davanti al proprio pubblico ha sempre un sapore speciale: «In casa riusciamo ad esprimerci molto bene, ma è chiaro che per alimentare entusiasmo c'è bisogno di continuare a vincere. Siamo noi, attraverso le prestazioni e i risultati, a dover invogliare il pubblico a seguirci. I tifosi ci hanno sempre mostrato affetto e vicinanza, l'auspicio è di vedere il Francioni riempirsi giornata dopo giornata».

LE SCELTE

Visto quanto accaduto sei giorni fa, la tentazione di mister Di Donato è quella di confermare in blocco la squadra capace di rifilare quattro reti al Campobasso. In porta Cardinali, linea difensiva composta da De Santis, capitan Esposito e Giorgini, centrocampo con Ercolano a destra e Nicolao a sinistra, in posizione di play uno tra Barberini (favorito) e Amadio, con Tessiore e Di Livio (o Barberini in caso di impegno di Amadio vertice basso) a completare la linea mediana. Davanti confermata la coppia formata da Carletti e Sane, grandi protagonisti contro i molisani. ULTIME DA MESSINA Il tecnico Eziolino Capuano dovrà valutare le condizioni degli assenti delle ultime settimane, ovvero Balde a Fazzi, Adorante, Milinkovic e Morelli. Discorso diverso per Damian che è guarito dal Covid ed è in attesa del rinnovo dell'idoneità sportiva. In porta come di consueto ci sarà Lewandowski, in difesa Celic e Mikulic a completare il reparto con capitan Carillo. In mezzo al campo la sostanza di Fofana e Konate pronti a sostenere Simonetti. Sulle corsie laterali ci saranno Morelli da un lato e Sarzi Puttini, in pole su Goncalves, sull'altro versante. Davanti, in caso di recupero, una maglia da titolare sarà assegnata ad Adorante, supportato da Catania o Vukusic.

FEMMINILE

Dopo una domenica di pausa, riecco la Women Latina Calcio 1932. Le ragazze allenate da Marco Pupatello, attualmente terze nel campionato di Eccellenza a quota 9, hanno voglia di dimenticare il passo falso con la Lazio C5 Global e riconquistare subito i tre punti. Nel pomeriggio alle ore 15 è in programma l'incontro in trasferta con il Città di Valmontone ultimo della classe.

Davide Mancini

