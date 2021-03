19 Marzo 2021

CALCIO, SERIE D

Mentre in città, e non solo, tutti si domandano il perché di un esonero improvviso, il Latina si chiude nel silenzio e sceglie il nuovo allenatore. Sarà Salvatore Ciullo a proseguire il lavoro iniziato da Raffaele Scudieri, alla ricerca di quel successo in campionato che resta nel mirino della società nerazzurra. La piazza non ha gradito la cacciata del tecnico con il quale il Latina per diverse giornate è stato in testa alla classifica e che, dopo il successo del Monterosi a Muravera, si è visto scavalcare in classifica proprio dagli uomini di D'Antoni. Il ko nello scontro diretto ha fatto traboccare un vaso che aveva, evidentemente, raggiunto i limiti di guardia.

LE REAZIONI

Il motivo che ha portato all'addio se l'è chiesto in primis l'ex allenatore che ha usato i social per comunicare il suo stato d'animo. «Mi hanno ucciso senza un perché», aveva scritto subito dopo l'esonero sul proprio profilo Facebook. Qualche ora più tardi Scudieri ha rincarato la dose. «Secondo posto, miglior attacco, miglior difesa, miglior piazzamento del Latina in D negli ultimi 4 anni, 7 mesi di infortuni e problemi dei campi per allenarsi. Vengo esonerato insieme al secondo allenatore e al preparatore dei portieri. Da oggi sono nel guinness dei primati, solo Radice 40 anni fa ha subito lo stesso trattamento». Ieri pomeriggio ha poi voluto salutare tutti dal presidente ai giocatori, passando per staff e tifosi, augurando il meglio ad una squadra di cui resterà tifoso. Un'amarezza evidente condivisa con un gran numero di sostenitori nerazzurri che hanno avuto modo di solidarizzare con il tecnico e attaccare la società.

LE RAGIONI

Quattro vittorie in altrettante sfide prima della sconfitta con il Monterosi sembravano aver scacciato i cattivi pensieri dopo un periodo, a cavallo tra gennaio e febbraio, nel quale il Latina aveva conquistato appena sette punti in sei partite. Poi, però, il malumore della dirigenza nei confronti dell'allenatore è venuto definitivamente a galla. Dopo una partenza straordinaria, che faceva pensare all'inizio di una favola, la società sarebbe rimasta delusa dall'involuzione tecnica culminata con il primo ko interno stagionale contro gli avversari più quotati. Ci si attendeva un atteggiamento più propositivo nel big match, al di là del risultato finale che di certo non ha aiutato Scudieri. Ma al netto delle questioni tecniche, c'è anche un rapporto con la dirigenza che a poco poco è andato deteriorandosi, un po' per qualche affermazione non gradita (anche sui social), un po' per alcune scelte effettuate nel mercato invernale sulle quali si sono create divergenze. Una serie di fattori che hanno portato al divorzio, di certo rischioso. Perché se è vero che il divario tra capolista e il Latina rischia seriamente di diventare più ampio quando saranno completati i recuperi, è altrettanto logico pensare che per un nuovo allenatore potrebbe non essere così agevole ripartire di slancio.

CHI ARRIVA

Ieri sera la firma. «È ufficiale. Mister Salvatore Ciullo e il nuovo allenatore del Latina Calcio 1932, dopo un lungo confronto con il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe, il presidente Antonio Terracciano e il Vice Presidente Giuseppe D'Apuzzo». Questa mattina sarà in campo a dirigere l'allenamento in vista della gara di domenica in Sardegna contro la Torres. Quattordici gare a disposizione per il tecnico classe 1968, dotato di grande temperamento e abituato a lavorare in grande piazze visto il passato tra i professionisti con Taranto, Melfi e Martina Franca.

Davide Mancini

