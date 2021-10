Venerdì 22 Ottobre 2021, 05:01

La sconfitta con il Catanzaro deve essere cancellata in fretta. Perché il Latina non può permettersi ulteriori passi falsi se non vuole scivolare in fondo ad una classifica che al momento piange. A dare supporto alla squadra ci ha pensato il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe che ha voluto trasmettere serenità a tutto l'ambiente

«Devo dire che ero molto più nervoso domenica scorsa dopo il ko con la Vibonese, bisogna infatti guardare quelle che erano le forze in campo. Contro il Catanzaro ho visto una partita equilibrata, fermo restando il grande valore degli avversari. Loro sanno stare bene in campo e cogliere le occasioni, ma se andiamo ad analizzare nel dettaglio abbiamo preso un gol su un calcio di rigore ineccepibile causato da una disattenzione che non ci possiamo permettere. Stiamo pagando gli errori a caro prezzo, ma fanno parte di un percorso di crescita che inevitabilmente dobbiamo cercare di accelerare. La squadra ha il morale basso, ma è viva e siamo pronti a ripartire a cominciare dal match di Potenza. In questo momento serve rimanere sereni, ma allo stesso tempo metterci nelle condizioni di far punti utili per la classifica e per una autostima che non possiamo far scendere».

Di certo la posizione del tecnico Daniele Di Donato non è in discussione come ribadito dal ds: «La scelta fatta in estate è stata ben ponderata dalla società, Di Donato è un allenatore di qualità che arriverà in alto, ha sposato un progetto a medio-lungo termine che proseguirà con lui in panchina. Siamo in zona play out, ci può stare, questa squadra però ha dei margini di miglioramento. Uniti, compatti e con l'aiuto dei tifosi, che desidero ringraziare, possiamo risalire in classifica. Qui ci sono giocatori giovani e di proprietà, a testimonianza delle ambizioni future del club».

La squadra si è ritrovata poche ore dopo la sfida con il Catanzaro per preparare nei minimi dettagli la delicata trasferta di Potenza, formazione che al momento ha sette punti, uno in meno rispetto ai pontini. Molto probabilmente ci saranno alcuni cambiamenti nell'undici iniziale e anche a livello tattico è possibile qualche modifica.

