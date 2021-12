Giovedì 9 Dicembre 2021, 05:00

CALCIO, SERIE C

Il Latina si trasferisce per due giorni al Bartolani' di Cisterna per proseguire la marcia di avvicinamento alla gara contro il Monopoli che si giocherà al Vito Simone Veneziani' domenica 12 dicembre con fischio di inizio alle ore 14.30.

Dopo l'allenamento che si è svolto all'ex Fulgorcavi di Borgo Piave, mister Di Donato porterà la propria rosa sul sintetico della vicina Cisterna, prima della rifinitura di sabato prevista al Francioni. Dopodiché il gruppo partirà per la Puglia in vista dell'incontro valido per la penultima d'andata del girone C di Lega Pro.

Un match importante per la formazione nerazzurra che, dopo la vittoria interna con il Catania, va a caccia di punti anche lontano dal proprio stadio. L'obiettivo è interrompere il ruolino di marcia negativo nelle gare in esterna e dare continuità agli ottimi risultati conseguiti nelle ultime quattro partite disputate al Francioni.

GIOVANILI

Domenica è arrivato un successo d'oro per la Primavera presso il campo sportivo Ivano Ceccarelli' di Latina contro i pari età del Monterosi Tuscia. I pontini hanno vinto per 2-0 restando così saldamente al comando della classifica a 17 punti, inseguiti ad una lunghezza dall'Aquila Montevarchi. I nerazzurri sono andati subito in rete al primo giro di lancette con il colpo di testa di Popescu sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Gesmundo, invece, dagli undici metri ha trasformato il rigore concesso ai padroni di casa all'ottavo minuto, costringendo la formazione ospite a chiudere l'incontro in dieci uomini per l'espulsione di Fauzia. Risultato tondo a Potenza per l'Under 15 che si è imposta sui padroni di casa con il risultato di 4-0, mentre l'Under 17, sempre in Basilicata, ha perso nettamente 4-1. Niente da fare anche per la formazione femminile allenata da Marco Pupatello eliminata in coppa Italia dal Ladispoli.

PROMOZIONE

Si è giocata ieri la decima giornata del girone E. Il Monte San Biagio continua la sua corsa in vetta alla classifica grazie al successo nello scontro diretto sul terreno del Ceccano. Mallozzi su calcio di rigore ad inizio ripresa ha regalato i tre punti ai biancoverdi ancora imbattuti in campionato. Sale al secondo posto il Nuovo Cos Latina che ha vinto in trasferta contro l'Anitrella. A premiare gli uomini di mister Bellamio è stato il guizzo nella ripresa di capitan Sannino. Pareggio rocambolesco tra Atletico Pontinia e Latina Borghi Riuniti. Gli ospiti vanno sul doppio vantaggio, i padroni di casa accorciano le distanze, ma poi perdono due uomini per espulsione. Al 95' però ci pensa il nuovo arrivato Peresssini a ristabilire la partita. Primo successo stagionale per il Montenero contro la Virtus Faiti.

