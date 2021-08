Mercoledì 11 Agosto 2021, 05:00

CALCIO, SERIE C

La nuova stagione del Latina Calcio 1932 si è ufficialmente aperta ieri nel tardo pomeriggio con la conferenza stampa tenutasi allo stadio Francioni che ha visto protagonisti il sindaco Damiano Coletta, il presidente del club nerazzurro Antonio Terracciano e il vice Pino D'Apuzzo. C'è stato modo di parlare del percorso che ha portato la società a centrare l'obiettivo del professionismo e dei progetti futuri. Ad aprire l'incontro è stato proprio il primo cittadino. «Mi fa veramente piacere in qualità anche di ex capitano prima e dirigente poi del Latina Calcio, poter rivedere il club in una categoria che rispecchia maggiormente la storia di questa squadra. Mi sono impegnato, nei limiti del possibile, per aiutare la dirigenza a raggiungere la Lega Pro. Ho avuto la possibilità di parlare personalmente con il presidente Francesco Ghirelli, ci ha detto di farci trovare pronti qualora si fossero presentati i presupposti per fare il salto di categoria. Devo dire che in questo senso è stato fondamentale anche il lavoro svolto in sinergia con la società per arrivare all'agibilità dello stadio Francioni. E adesso siamo pronti a goderci questa nuova stagione»

RINGRAZIAMENTI

Il vice presidente D'Apuzzo ha espresso riconoscimento nei confronti dell'amministrazione comunale per il sostegno, ma allo stesso tempo ha dedicato parole dolci per chi, sul campo, ha permesso al Latina di tornare in alto. «Bisogna dare merito a tutto il gruppo di lavoro, a partire dal tecnico Raffaele Scudieri passando per il suo staff, sino a tutti i componenti della rosa, per la stagione culminata con il successo nei play off di serie D. Avevamo fatto una promessa alla città e alla tifoseria, ovvero che avremmo dato il massimo per riportare la nostra squadra a livelli più importanti e ci siamo riusciti. Non è stato semplice, ma alla fine l'obiettivo è stato raggiunto e non vediamo l'ora di ricominciare sapendo che dovremo lottare ogni domenica contro ogni avversario per dimostrare di valere la categoria».

Dopo alcuni mesi complicati e contestazioni, c'è il desiderio di ritrovare compattezza. Il Latina Calcio 1932 ha bisogno della sua gente e per questo il presidente Antonio Terracciano ha voluto chiamare tutti a raccolta: «Ognuno ha il diritto di mostrare il proprio malcontento, ciò che non ho gradito sono stati degli attacchi ingiustificati alla mia persona. Questo però è il passato e adesso vorrei che si ricominciasse tutti insieme all'insegna dell'entusiasmo e del supporto. Da parte della tifoseria in primis, spero davvero di vedere lo stadio Francioni gremito, pronto a sostenere la formazione che stiamo allestendo. Ci saranno 5-6 riconfermati della scorsa stagione e tanti volti nuovi, divisi tra giocatori più esperti e giovani di valore che presto scoprirete. E poi invito chi vuol bene al Latina ad avvicinarsi al nostro gruppo, chiunque possa permettere di far crescere questa società è il benvenuto. Ci siamo adoperati nel migliore dei modi per arrivare in C, non nego che l'impegno è stato decisamente importante e sono sicuro che sapremo dimostrarci all'altezza di questo campionato così competitivo».

GIOVANILI

Durante la conferenza stampa c'è stato modo anche di parlare del vivaio nerazzurro: «Desideriamo - ha concluso Terracciano - creare una struttura ancora più forte, vedere crescere ragazzi di Latina e provincia in primis per poi magari ritrovarli a disposizione in prima squadra». Vincenzo De Palma resta alla guida del settore giovanile, per Giancarlo Sibilia invece cambio di mansione. Il Baffo' sarà responsabile scouting, la sua esperienza sarà utile per scovare talenti che possano fare al caso del Latina Calcio 1932. Specialmente in C, serie che prevede l'utilizzo obbligatorio di una serie di giovani di lega.

Davide Mancini

